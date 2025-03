Puerto Vallarta Open 2025: Jaqueline Cristian se proclama campeona del torneo WTA 125

La segunda edición del Puerto Vallarta Open llegó a su fin y dejó como resultado a Jaqueline Cristian como la nueva matriarca del torneo 125 de la WTA, tras vencer a Linda Fruhvirtova en dos sets.

Tras dos horas y 12 minutos de juego la tenista rumana logró doblegar a la raqueta checa por parciales de 7-5 y 6-4 para coronarse en la cancha principal del certamen.

“Ha sido una semana increíble. Me he sentido increíble. No sé, desde el primer día que llegué aquí, disfruté de cada día que tuvimos... La ubicación es increíble. Así que para mí fue un placer jugar aquí toda la semana, y sin duda voy a regresar de nuevo.”, expresó Jaqueline Cristian al terminó del encuentro.

Jaqueline Cristian, 72 del ranking WTA, no tuvo un partido sencillo ante la número 215 de la clasificación femenina. En el primer set se necesitaron 12 juegos para definir a la tenista que adjudicaba el episodio inicial.

Con esta victoria, Cristian se llevó una bolsa de 115 mil dólares y 125 puntos en el ranking de la Women’s Tennis Association, mientras que, Linda Fruhvirtova se tuvo que conformar con 8,400 dólares y 81 puntos para su cuenta personal.

“En primer lugar, gracias a todos por venir. Ha sido un placer jugar frente a ustedes durante toda la semana, y aunque no es el resultado que quería hoy, creo que ha sido una semana muy positiva para mí.“, puntualizó la subcampeona.

El segundo capítulo fue de igual manera muy disputado por ambas tenistas, sin embargo, la ganadora del torneo logró separarse de su rival por dos sets para llevarse el encuentro. El partido acabó cuando la checa con toda la presión en contra sirvió con desventaja de 4-5, y no pudo contener el empuje de su rival, quien logró romper el saque de Fruhvirtova y adjudicar “El árbol de la vida”, trofeo que se le entrega a la campeona.

Jaqueline Cristian celebrando su campeonato. ı Foto: Puerto Vallarta Open

En su participación en el Puerto Vallarta Open, Jaqueline Cristian tuvo que vencer a cuatro tenistas: Harriet Dart, Ena Shibahara, Tatjana Maria y Rebeka Masarova, para conseguir el primer título en su carrera como tenista profesional.

“Sé que estamos lejos de lo que realmente queremos lograr, pero este es un buen comienzo, y estoy muy feliz de tener mi primer título de la WTA.”, puntualizó la campeona

Jaqueline Cristian logró vencer a Linda Fruhvirtova con dos aces, 63 por ciento de efectividad en su primer servicio, 56 por ciento de puntos ganados con su saque inicial y 69 por ciento de break points ganados, durante los dos sets.