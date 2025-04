Julio César Chávez saldrá del retiro en el regreso del Junior al ring; Conoce todos los detalles

El legendario exboxeador Julio César Chávez adelantó que muy probablemente vuelva a subirse al ring muy pronto para disputar una pelea de exhibición.

El Gran Campeón Mexicano hizo esta sorpresiva declaración ante la prensa al revelar que su hijo, Julio César Chávez Jr., regresará a los cuadriláteros y lo hará en San Luis Potosí.

“Ahora que venga mi hijo Julio César Jr. a pelear aquí en San Luis Potosí, a lo mejor me voy a animar a hacer una pelea de exhibición, para que la gente que no me vio pelear, lo haga”, dijo Julio César Chávez ante los medios de comunicación.

El César del Boxeo señaló que llevará al Junior dentro de dos o tres meses, lo que significa que a mediados de año él mismo saldrá del retiro para su combate de exhibición, luego de las que tuvo en su momento contra el hijo del Macho Camacho y Jorge ‘Travieso’ Arce.

“Voy a traer a Julio en dos o tres meses para acá, porque ya vimos que la gente de aquí (San Luis Potosí), a pesar de no ser una plaza de boxeo, se ve que le encanta el box”, remarcó Julio César Chávez.

¿Cuándo fue la última pelea de Julio César Chávez Jr.?

Julio César Chávez Jr. no se sube al ring desde hace casi un año. Su más reciente pelea fue el 20 de julio del 2024.

En aquella ocasión, El Hijo de la Leyenda se impuso por decisión unánime a Uriah Hall, expeleador de UFC, en un pleito que se llevó a cabo en la Amalie Arena de Tampa, Florida.

Aquel combate marcó el regreso de Julio César Chávez a los encordados después de tres años luego de haber atravesado por momentos muy complicados en el plano personal.

Abuso de sustancias y conflictos legales fueron los problemas que le habían impedido al de Culiacán, Sinaloa, estar arriba del ring.

¿Cuál fue el récord de Julio César Chávez como boxeador?

Julio César Chávez disputó 115 peleas en 25 años de carrera como boxeador entre el 5 de febrero de 1980 y el 17 de septiembre del 2005, día en el que colgó los guantes.

El oriundo de Ciudad Obregón, Sonora, salió con los brazos en alto en 17 de sus combates, en 86 de los cuales se impuso por la vía del nocaut.

Julio César Chávez registró seis peleas perdidas y dos empatadas. Se retiró con una caída a manos del estadounidense Grover Wiley en el América West Arena de Phoenix, Arizona.

EVG