Kevin De Bruyne sorprende y adelanta la fecha en la que dejará al Manchester City

Kevin De Bruyne se marchará del Manchester City al final de la temporada al anunciar que que estos son sus “últimos meses” con el campeón de la Premier League.

El mediocampista belga de 33 años, cuyo contrato finaliza este verano boreal, anunció la noticia en una emotiva publicación en sus redes sociales el viernes. “Nada de esto es fácil de escribir, pero como futbolistas, todos sabemos que este día eventualmente llega. Ese día ha llegado”, escribió.

De Bruyne llegó al City procedente del Wolfsburgo por alrededor de 71 millones de dólares en 2015 y ha ganado todos los laureles de prestigio con el club, incluidos seis títulos de la Premier y la Liga de Campeones. En total, ha ayudado al City a conquistar 16 títulos , incluido el Mundial de Clubes, y se ha consolidado como uno de los grandes de todos los tiempos de la Premier.

“Esta ciudad. Este club. Esta gente... me dieron TODO. No tuve más remedio que devolver TODO. ¿Y adivinen qué? ¡Ganamos TODO!”, escribió. “Nos guste o no, es hora de decir adiós”. Tras el anuncio, el entrenador del City, Pep Guardiola, lo describió como un “día triste”.

“En la Premier es uno de los mejores mediocampistas que jamás haya jugado en este país y creo que en este club no hay duda”, expresó Guardiola. “Sus asistencias, sus goles, su visión en el último cuarto de cancha, eso es tan difícil de reemplazar”.

De Bruyne no mencionó si participaría en el Mundial de Clubes, que se llevará a cabo en junio y julio en Estados Unidos. Tampoco hubo mención en la publicación sobre dónde quería jugar a continuación.

Con 118 asistencias en la Premier, De Bruyne se ubica segundo detrás de Ryan Giggs del Manchester United, quien proporcionó 162, en la lista histórica. Alcanzó ese total en 280 apariciones, en comparación con las 632 de Giggs.

Aunque De Bruyne será recordado como uno de los mejores jugadores que ha jugado para el City, podría haber pasado la mayor parte de su carrera en Chelsea después de unirse al club de Londres procedente del Genk belga en 2012. Pero se frustró después de hacer solo dos titularidades en la liga y finalmente se fue a la liga alemana con Wolfsburgo en 2014. Allí revitalizó su carrera y convenció al City de convertirlo en el fichaje récord del club.

Ha jugado 413 partidos para el City en todas las competiciones y fue nombrado dos veces Jugador del Año de la PFA en Inglaterra. Ha marcado 106 goles hasta ahora.

aar