Arsenal vs Real Madrid: ¿Hora y dónde VER GRATIS el partido de este 8 de abril de la Champions League?

La UEFA Champions League arranca con la fase de cuartos de final, en donde uno de los duelos más atractivos es el que enfrenta al Arsenal y el Real Madrid, que se miden este martes 8 de abril en el Emirates Stadium.

Es la primera vez en 19 años que el cuadro inglés y el español se miden. No se enfrentaban desde que lo hicieran en 2006, cuando la estrella francesa Thierry Henry marcó un gol crucial en los octavos de final en el Estadio Santiago Bernabéu.

Los otros partidos de los cuartos de final de la nueva Champions League, pues recordemos que se disputó la primera fase de liga, enfrentan al Bayern Munich vs Inter de Milán, Barcelona vs Borussia Dortmund y PSG vs Aston Villa.

¿Dónde ver el Arsenal vs Real Madrid de la Champions League?

El duelo entre el Arsenal y Real Madrid, de los cuartos de final de la Champions League, inicia este martes 8 de abril en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de MAX.

Posibles alineaciones del Arsenal vs Real Madrid

Arsenal: David Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Ødegaard, Thomas Partey, Rice; Saka, Mikel Merino, Gabriel Martinelli

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Fran García; Camavinga, Modric, Bellingham; Rodrygo, Mbappé y Vinicius

Arsenal recibe al Real Madrid por un pase a semifinales de Champions

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, está ante las puertas del partido más importante de su carrera como entrenador, pues enfrenta al cinco veces campeón de la Champions League y manda más del Real Madrid, Carlo Ancelotti.

Para Arteta es “100% es un placer” recibir y enfrentar al Real Madrid. “Por eso llegué al futbol, y por eso vine a la gestión y especialmente a este club”, dijo el timonel español, quien habló sobre lo que será el duelo entre los Gunners y los merengues.

“Han pasado 20 años desde que tuvimos este tipo de partido”, dijo Arteta. “Para nosotros, es una gran oportunidad para construir nuestra propia historia. Este es el escenario donde queremos estar, donde el Arsenal tiene que estar consistentemente”.

El Arsenal está en los cuartos de final por segunda temporada consecutiva bajo el mando de Arteta, después de que el año pasado los eliminó el Bayern Múnich. Esto después de que tuvieron que esperar 14 años para regresar a esta instancia.

En ese período, Ancelotti ganó tres títulos de la Champions League con el Madrid, en 2014, 2022 y la temporada pasada, sumando a los dos que ganó entrenando al AC Milan, en 2003 y 2007. Para Arteta, Ancelotti es una inspiración por la calma que aporta a sus equipos.

