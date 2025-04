Miroslava Montemayor recuerda el día que José Ramón Fernández la hizo menos y ella terminó con su relación (VIDEO)

Miroslava Montemayor estuvo en el podcast del exportero Yosgart Gutiérrez, titulado “El RePortero”, donde habló sobre la terrible situación que vivió con José Ramón Fernández cuando ella laboraba en la empresa televisiva ESPN.

La originaria de Monterrey, Nuevo León, comentó que no sabía que después del incidente donde Fernández le dijo a Montemayor “calladita te ves más bonita”, el analista fue investigado internamente por la empresa estadounidense.

“Según yo lo que sé y que platique con compañeros era que, John Skipper se entera que pasa esto. En Estados Unidos que un talento haga un comentario de esos a una compañera o un compañero es inaceptable, pero ya sabes que en México las cosas son diferentes. Sí hubo toda una investigación, sí hablaron con él, no sé si fue un regaño o plática, pero sí pasó algo ahí, no se exactamente que pasó.”, comentó la conductora de TNT Sports.

José Ramón Fernández le dice a una mujer _Calladita te ves más bonita_



Fue su último programa. Después renunció a ESPN. pic.twitter.com/m6JF2miCQ8 — Capi Súper Girl. (@capisupergirl_) April 8, 2025

Además, Miroslava Montemayor expresó que en el momento que José Ramón Fernández hizo su comentario ella se sacó de onda y también pudo contestarle cosas peores.

“Primero me saque de onda, le pude haber dicho mil cosas, le pude haber contestado muchas cosas muy ofensivas que evidentemente la que iba a quedar peor era yo, entonces dije ‘mira no me voy a meter con él, porque tengo mucho de donde agarrar‘”, puntualizó la conductora.

De igual manera, habló sobre la poca educación de José Ramón Fernández y que la mala educación no debe de ser aceptada en ningún lado.

“Eso era lo que no me gustaba, les dije ‘hablen con el señor’ también no está chido tener un compañero que sea tan castroso, es horrible, por más historia y escuela, la mala educación no debe de ser aceptada en ningún momento”, expresó la conductora de Monterrey.

¿Cómo ocurrió el problema entre Miroslava Montemayor y José Ramón Fernández?

Durante la misma entrevista, Miroslava Montemayor también explicó como fue que ocurrió este problema con José Ramón Fernández en plena transmisión. Todo inició cuando el analista estuvo presionando a Mario Carrillo en el programa de “Capitanes”.

En ese momento, la conductora tomó la palabra y le dijo a Joserra que Carrillo ya había respondido a sus cuestionamientos y en ese momento Fernández soltó el comentario de “claro, porque calladitos nos vemos más bonitos”.

Sin embargo, el conductor no se quedo con las ganas y se fue directo con Montemayor al decirle “por ejemplo, tú calladita te ves más bonita” y en ese mismo instante la modelo le respondió “si vieras qué bonito hablo, y al oído mejor”.

DCO