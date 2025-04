VIDEO: Raúl Jiménez enciende las redes al asegurar su regreso al Club América

El nombre de Raúl Jiménez, actual jugador del Fulham de Inglaterra, ha sonado en repetidas ocasiones para volver al futbol de su país y el equipo en el que todos ponen al ariete mexicano es el Club América.

Después de tanto rumor sobre el Lobo de Tepeji, Jiménez estuvo en una entrevista con el medio de comunicación deportivo Claro Sports, en donde habló sobre una posible vuelta a la Liga MX.

El seleccionado nacional aseguró que si en un futuro vuelve a jugar en nuestro país, lo haría con la institución que le dio la oportunidad de ser profesional, las Águilas del América.

“Si regreso al futbol mexicano sería el América, nada más. No me veo a regresando a ningún otro equipo. Digo, no es por cerrarme las puertas en otros lados, pero, tengo pasado americanista y pues de ahí soy.”, argumentó Raúl Jiménez.

¿Cuándo llegaría Raúl Jiménez al América?

Raúl Jiménez aseguró que si en algún momento vuelve a la Liga MX sería con el Club América, sin embargo, aún no hay pláticas formales entre el jugador y el club para el fichaje del Lobo de Tepeji.

Su vuelta al conjunto de Coapa sería hasta que el ariete azteca haya cumplido su ciclo en Europa y él se sienta listo para regresar a México y tal vez vivir sus últimos momentos como futbolista profesional.

Jiménez está teniendo el nivel que mostró en algún momento con el Wolverhampton y eso significa que podría continuar en el viejo continente por unos años más y también siendo el referente al ataque de la Selección Mexicana.

¿Cuándo juega Raúl Jiménez en la Premier League?

El Fulham de Inglaterra cayó derrotado en la pasada jornada de la Premier League ante el Bournemouth 1-0, pero ahora ya se preparan para afrontar su siguiente compromiso ante el Chelsea.

Los Cottagers se encuentran en la novena posición de la tabla general y buscan seguir escalando posiciones para alcanzar los puestos europeos y asistir a una de las tres competiciones organizadas por la UEFA.

El compromiso ante los Blues será el próximo domingo 20 de marzo en la cancha de Craven Cottage. El encuentro dará inicio a las 7:00 horas, tiempo del centro de México.

DCO