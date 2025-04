Hugo Sánchez y su dura crítica a la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026; “No tengo ilusión”

A Hugo Sánchez no le genera ilusión la Selección Mexicana de cara al Mundial del 2026.

Hugo Sánchez no se siente ilusionado con que la Selección Mexicana tenga un gran desempeño en el Mundial del 2026. A poco más de un año para que se celebre el magno evento, el exgoleador aseguró que no hay el mismo sentimiento que en ediciones anteriores.

El Niño de Oro atribuyó esta sensación a la falta de talento y calidad en el Tricolor, que en los últimos años no ha tenido papeles destacados en torneos fuera de la Concacaf.

“No, tristemente no. Hay entusiasmo, hay ilusión, hay esperanza, pero podemos decirlo que es un tanto como asistir a una aventura. Pero no hay tanta ilusión como ha habido en otros Mundiales donde teníamos algo más de calidad, teníamos algo más de talento y había algo más de seriedad”, declaró Hugo Sánchez durante el homenaje que recibió en el Sports Summit Latam 2025.

"¿SABEN POR QUÉ NO SOMOS CAMPEONES DEL MUNDO? PORQUE USTEDES NO SE LO CREEN" 😱



Hugo Sánchez habló del reconocimiento internacional que logró con su carrera. Resaltó también qué le dijo a los directivo de la Selección Mexicana cuando fue DT.



🎥@GabuMf#CentralFOX pic.twitter.com/T59W6tCwOq — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 25, 2025

No obstante, el legendario exgoleador del Real Madrid dejó en claro que alentará a los dirigidos por Javier Aguirre en cada uno de sus partidos del Mundial 2026.

“Ya no tengo tanta ilusión. No tengo tanta ilusión, pero seguiré apoyando a mi país en ese aspecto deportivo”, aseveró el Pentapichichi.

Hugo Sánchez cree que con apoyo hubiera hecho campeón del mundo a México

Hugo Sánchez está convencido de que hubiera llevado a la Selección Mexicana al título mundial si hubiera contado con el apoyo necesario en el proceso rumbo a Sudáfrica 2010, e incluso si lo hubieran puesto como entrenador hacia Brasil 2014 y Rusia 2018.

“Yo estuve con toda la ilusión del mundo en su momento para el 2010 que no tuve el apoyo que necesitaba y para mí hubiera sido un gusto que me hubieran apoyado como lo solicité de estar en tres etapas mundialistas, que era el de Sudáfrica 2010, en Brasil en el 2014 y en Rusia en el 2018. Ahí es donde sí me comprometí a que saliera campeón del mundo”, aseveró Hugol.

Por último, Hugo Sánchez consideró que el actual nivel del Tricolor está lejos del que tuvo entre los Mundiales de 1986 y el de Estados Unidos 1994.

“Ahora la Selección no está preparada como hemos estado en otras ocasiones y no se diga la del 86. Siento que los mejores tiempos de calidad, talento en el futbol dentro de la selección es del 86 al 94. No se diga, del 93. Ahí mostramos que México estaba en los niveles muy altos y estábamos cerca de las grandes potencias”, enfatizó.

EVG