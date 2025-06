El jugador de la Liga MX que se va sin ganar nada en el último semestre y ahora jugará la Copa Libertadores

🇨🇱 Fortaleza acerta a contratação de Diego Valdés (31) do América do México, meia armador que perdeu espaço no time.



🧩 Jogador muito experiente e que atua muito bem na meia, arma com muita qualidade. Tem um passe excelente e boa finalização.



Tem o selo CIFUTBR PRATA!🥈 pic.twitter.com/XojWsRtjOI