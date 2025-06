Daniel Suárez tiene un escalofriante choque en NASCAR Mexico City; “tuve problemas con los frenos” (VIDEO)

El piloto mexicano Daniel Suárez tuvo un mal inicio este sábado en la NASCAR XFINITY SERIES, pues tuvo un fuerte choque contra uno de los muros de contención.

El accidente sucedió en la clasificación de la XFINITY SERIES y el volante azteca lo atribuyó a problemas con los frenos, aunque afortunadamente pudo salir ileso y sin ningún rasguño del auto.

He tenido problemas con los frenos todo el día, no pude frenar, probablemente no debí confiar en los frenos tanto, empujé el carro, pero nunca se detuvo, me siento mal por el equipo, tal vez podamos armar un carro rápido, veremos que podemos hacer. El carro es bueno", dijo Dani Suárez sobre el accidente.

Este fin de semana es histórico, pues por primera vez se lleva a cabo una carrera de la NASCAR fuera de territorio estadounidense. El escenario es nada menos que el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Dani Suárez habla sobre los inmigrantes

En el marco del NASCAR Mexico City Weekend, el piloto regiomontano Daniel Suárez mandó un emotivo mensaje de apoyo a los inmigrantes mexicanos y latinos en Estados Unidos, tras la difícil situación que están viviendo en estos momentos por las redadas.

“Me siento triste y es un poquito frustrante todo lo que está pasando. Lo único que puedo decir es que con armonía, paz y respeto pueden mejorar las cosas. Estados Unidos es, en mi opinión, uno de los mejores países del mundo, y una de las razones por las cuales ha llegado a este nivel es por la cantidad de migrantes que tiene”, señaló el piloto mexicano en conferencia de prensa en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Daniel Suárez apeló al respeto y a la comunicación entre todos para que la situación de los inmigrantes mexicanos y latinos en Estados Unidos cambie, pues está convencido de que solamente con unión se generan cosas positivas.

“Creo que estamos aquí todos reunidos con un gran ejemplo de eso. Estamos trayendo a México probablemente la categoría más americana del mundo del automovilismo, y es el perfecto ejemplo de que con armonía, comunicación, respeto y trabajo el cielo es el límite y ojalá que podamos continuar demostrando que juntos podemos hacer mucho“, enfatizó el piloto regiomontano de 33 años.

