México enfrenta a Surinam, único equipo con 95% de su plantel en Europa

México tiene su segunda prueba en la fase de grupos de la Copa Oro 2025 este miércoles 18 de junio ante Surinam, con la misión de dejar una mejor versión que la mostrada en el partido debut ante República Dominicana.

Hay que destacar que la Selección de Surinam es la única de toda la Copa Oro que cuenta con el 95 por ciento de sus futbolistas en Europa, algo que se le critica mucho al Tricolor de Javier Aguirre, pues sólo cuenta con 11.

Los de Javier Aguirre empezaron el torneo con el pie derecho al ganar 3-2 ante los dominicanos, pero el accionar dejó mucho que desear y los aficionados tienen dudas por el nivel mostrado de los mexicanos, que son los campeones defensores.

Previo al duelo entre México y Surinam, el entrenador Javier Aguirre comentó que no existe rival pequeño, pero no descartan ser favoritos para ganar el torneo, del cual son los máximos ganadores y los campeones reinantes.

“No me gustó cosas individuales, la imagen es fácil hablarlo, pero el estilo nuestro no es como Alemania, Japón, Brasil o Argentina, nuestros modos, le decía yo a los jugadores, si querían ver a mexicanos, es ver la carrera del Comandante Pedraza, que no se deja, saca el orgullo, Julio César (Chávez), Canelo (Álvarez), es la forma mexicana”.

Luego de lo visto ante República Dominicana, el estratega del cuadro azteca indicó que deben mejorar, buscando el resultado, aunque aseguró que las cosas no se han hecho mal; sin embargo, buscará tener mejores sensaciones.

“El equipo debe ir mejorando, hemos ido mejorando dentro y fuera del terreno de juego, quizás no se traduce en resultados (de momento) tampoco lo hemos hecho tan mal, la derrota contra Suiza dejó muchas lecciones. No sé si es a la velocidad que nos gustaría, pero a un año del Mundial creo que vamos mejorando las formas y el equipo”, indicó.

Al más puro estilo del Vasco Aguirre, comentó que los jugadores que no están preparados para la presión no deberían jugar en el combinado nacional, pues las críticas siempre estarán presentes.

“Quien no esté preparado para esto, no estará en la selección. Evidentemente nos equivocamos. Las críticas son bienvenidas; siento que hemos recuperado las ganas, sin falsa modestia, de venir a la selección. He hablado con tres o cuatro y he notado que no, y les dimos las gracias. A selección hay que venir sí o sí y con ganas”, señaló.

Selección nacional de Surinam ı Foto: Imagen: La Razón