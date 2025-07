Pumas y el plan para fichar a Cristiano Ronaldo del que nadie está hablando

Los Pumas siguen buscando a su portero para el Torneo Apertura 2025 y uno de los nombres que más fuerza ha tomado es el portugués Rui Patrício, quien fue compañero de Cristiano Ronaldo, lo que ha servido para rumores sobre que el Comandante pueda llegar a la Liga MX.

El Club Universidad, según reportes, buscaría una última vez fichar al portero tico Keylor Navas, pero si no se llega a un acuerdo irían por Rui Patrício, quien es la opción B de la directiva felina, que al momento ya tiene tres contrataciones.

Uno de esos fichajes es el mediocampista galés Aaron Ramsey, quien curiosamente coincidió con Cristiano Ronaldo en la Juventus de Italia y con la posible llegada de Rui Patrício, los aficionados han bromeado que ambos como excompañeros de CR7 lo podrían convencer de venir a jugar los Pumas.

Rui Patrício compartió muchas convocatorias en la Selección de Portugal con Cristiano Ronaldo, incluso fueron parte de la plantilla que ganó la Eurocopa 2016 ante Francia, final en donde el delantero salió lesionado, pero en donde el arquero fue clave con atajadas a Antoine Griezmann.

Cuando Aaron Ramsey dejó el Arsenal y CR7 el Real Madrid, ambos fueron compañeros en la Juventus, en uno de los últimos equipos bianconeri que dominó la Serie A, pues en años recientes el control ha pasado por manos del Inter de Milan y del Napoli, incluso del AC Milan.

Los Pumas rompiendo el vestidor de Newell’s para distraer con lo de Keylor, cuando siempre se trabajó por el verdadero objeto de deseo que era Rui Patricio: el campeón de Europa que queremos en el Pedregal.



Dejen cocinar al profesor Efraín Juárez Valdez. pic.twitter.com/Jar2P96Dvt — Mister Pumas (@misterpumas) July 17, 2025

Por el momento no hay nada cerrado en la portería de los Pumas, ya que el equipo sigue buscando el fichaje de Keylor Navas, quien quiere venir al futbol mexicano, pero el fichaje se ha complicado porque el Club Atlético Newell’s Old Boys pretende al menos cinco millones de dólares por su todavía jugador, cifra que el cuadro mexicano no ha alcanzado.

Mientras se define el futuro del arco felino, la entidad del Pedregal ya anunció a Aaron Ramsey, Álvaro Angulo y está próximo a presentar a Pedro Vite, siendo al momento los tres jugadores que reforzaron a Pumas para el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

aar