Tatiana Ortiz resalta esfuerzos de Rommel Pacheco al frente de Conade

La gestión de Rommel Pacheco como titular de la Conade fue reconocida por la exclavadista Tatiana Ortiz, quien destacó el esfuerzo que ha hecho su excompañero en los primeros 10 meses que lleva al frente del organismo.

La medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 resaltó que el también exclavadista tiene como foco principal a los atletas, lo que demostró con el regreso de los Juegos Escolares Nacionales, de donde históricamente han salido los grandes talentos del deporte nacional.

“No ha perdido esa sensibilidad y el objetivo principal, que son los atletas y México. Se ve en cada uno de los eventos en los que está, en cada uno de los apoyos que da”, declaró Tatiana Ortiz en exclusiva con La Razón.

El Dato: Rommel Pacheco es el décimo presidente en la historia de la Conade, organismo que se fundó en 1988 y cuyo primer titular fue el exmarchista Raúl González.

“El recuperar esos eventos que ya no se habían hecho, como los Juegos Escolares Nacionales, que son el semillero de la Olimpiada Nacional, todos esos atletas, porque luego nos preguntábamos ¿por qué no hay tantas medallas? ¿Por qué no hay tantos atletas?”, agregó la exclavadista de 41 años de edad.

La ganadora de la presea de bronce en la plataforma de 10 metros sincronizado con Paola Espinosa en Beijing 2008 hizo énfasis en la importancia del apoyo que requiere Rommel Pacheco por el bien del porvenir del deporte mexicano.

“Yo espero y ruego porque Rommel pueda tener todo el apoyo necesario para que en estos años que quedan pueda haber un mejor y mayor avance en el deporte a nivel nacional”, remarcó la capitalina Tatiana Ortiz.

Rommel Pacheco ocupa la presidencia de la Conade desde el 1 de octubre del 2024. Es el sucesor de la exvelocista Ana Guevara, quien estuvo al frente en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Después de casi un año como titular del organismo, el exclavadista yucateco ha sido visto con buenos ojos por la comunidad deportiva en general, tanto atletas en activo como retirados, debido, principalmente, a su cercanía con ellos.

Respecto a la nueva generación de clavadistas nacionales, la exclavadista de altura Adriana Jiménez considera que la clave de su éxito es que todos confían en sus capacidades, aunado a la mezcla de gente joven con buenos resultados, como Osmar Olvera, y otros más experimentados como Gaby Agúndez y Juan Celaya, también medallistas olímpicos.

“Yo creo que esta nueva generación se la está creyendo, creo que tienen un gran ejemplo con Gaby Agúndez, con Osmar Olvera, que a sus cortos 20 años ya tiene dos medallas olímpicas, Juan Manuel Celaya que muestra una gran madurez. Esta frescura con esta experiencia es una gran combinación, yo me impacté mucho de ver a las gemelas (Lía y Mía Cueva) a sus 14 años con ese temple a sus 14 años”, resaltó la medallista de plata en el Campeonato Mundial de Natación FINA en clavados de altura hace ocho años en Budapest, Hungría.

Junto con Adriana Jiménez, Tatiana Ortiz comienza este lunes un curso de verano de clavados y clavados de altura en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano (COM), mismo que será impartido a niños de entre siete y 12 años.

Se trata de un inédito curso en el que durante cinco horas diarias, los niños pueden aprender los secretos de la disciplina que más medallas le ha dado a México en la historia de los Juegos Olímpicos, con 17 hasta el momento.

“Los esperamos del 21 de julio al 15 de agosto, de 9 a 2 de la tarde, en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano, si tienes entre 7 y 12 años de edad, para que vivas esta gran experiencia de aprender clavados con profesionales”, es la invitación que lanzó Tatiana Ortiz a los niños que quieran aprender más acerca del mundo de los clavados.

Tanto Tatiana Ortiz como Ady Jiménez reconocen que a pesar de estar retiradas no se ven fuera de los clavados, su gran pasión desde pequeñas, por lo que esperan plasmar este sentimiento en los pequeños que se inscriban a este curso en las instalaciones del COM.

“Sobre todo, como medallista olímpica, me siento con la responsabilidad de seguir trabajando y devolviendo todo lo que recibí del deporte”, reconoció al respecto Tatiana Ortiz, quien también logro tres preseas en Juegos Panamericanos.

Curso de clavados y clavados de altura

Fechas: Del 21 de julio al 15 de agosto

Edades: Niños de 7 a 12 años

Horario: De 9:00 a 14:00