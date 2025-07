Adiós al GOAT de la lucha libre

La lucha libre está de luto. Terry Bollea, mejor conocido como Hulk Hogan, falleció en su hogar de Clearwater, Florida, tras sufrir un paro cardiaco. Tenía 71 años.

Hogan no fue sólo una superestrella del ring; fue un fenómeno cultural que cambió la forma en que el mundo veía la lucha libre. Con su melena rubia, bigote inconfundible y musculatura impresionante, se convirtió en el rostro de la WWE durante las décadas de los 80 y 90, época en la que la lucha libre dejó de ser un espectáculo regional para ser un entretenimiento global.

El nacimiento de la Hulkamanía │ En 1984, Hulk Hogan venció a The Iron Sheik para ganar su primer Campeonato de la WWF y comenzar la Hulkmanía. Fotos›AP y Capturas de video

El Dato: Hulk Hogan se casó con Linda Claridge en 1983. La pareja fue una de las más famosas en el entretenimiento y juntos tuvieron dos hijos: Brooke y Nick Bollea.

A lo largo de su carrera, Hulk Hogan conquistó 12 campeonatos mundiales, incluidos seis títulos de la WWF (ahora WWE) y otros seis en la WCW. Fue el primer luchador en ganar dos Royal Rumble de forma consecutiva (1990 y 1991) y su legado quedó sellado en Wrestlemania III, cuando levantó a André the Giant frente a más de 93 mil personas, en una de las imágenes más icónicas en la historia del deporte.

TE RECOMENDAMOS: Debuta esta noche ante Querétaro Para Keylor Navas nadie debe de desaprovechar jugar en Pumas

Hulk Hogan no sólo fue un héroe. En 1996, sacudió al universo luchístico al convertirse en rudo y unirse al grupo New World Order (nWo) en WCW.

Cargar a André the Giant de 236 kg │ Durante Wrestlemania III, Hoogan levantó a André the Giant para aplicarle un bodyslam frente a 93 mil personas en el Pontiac Silverdome. Fotos›AP y Capturas de video

Aunque su carrera se desarrolló principalmente en los Estados Unidos, la influencia de Hulk Hogan en la lucha libre mexicana fue profunda. En una época en la que los luchadores nacionales eran las figuras dominantes en la televisión, Hogan irrumpió como un referente internacional que cautivó a miles de aficionados en México. Su imagen se volvió recurrente en revistas especializadas, colecciones de juguetes y transmisiones televisivas que cruzaron fronteras.

Durante los años 90, con la creciente globalización del wrestling, su presencia ayudó a abrir la puerta para que el público mexicano conociera otras promociones como WWE y WCW, lo que eventualmente derivó en colaboraciones y el intercambio de talento con empresas nacionales.

Ser Campeón de la WWE con 48 años │ En 2002, durante Backlash, Hulk Hogan derrotó a Triple H para ganar el Campeonato de WWE con 48 años. Fotos›AP y Capturas de video

Aunque nunca luchó formalmente en una arena mexicana, su sombra siempre estuvo presente. Luchadores como Konnan, Rey Mysterio o Psicosis (figuras que brillaron en Estados Unidos) reconocieron la influencia de Hulk Hogan en la expansión internacional de la lucha libre.

Hulk Hogan también incursionó en el cine y la televisión, con participaciones memorables como en Rocky III, donde interpretó al temible Thunderlips y con su reality show Hogan Knows Best, que lo mostró como figura paterna y celebridad en la vida cotidiana.

Hulk Hogan vs The Rock │ Hogan regresó en 2002 a Wrestlemania X8 para enfrentarse ante la nueva cara de la WWE, The Rock, una lucha entre dos eras del wrestling. Fotos›AP y Capturas de video

Frases como “Say your prayers and eat your vitamins” se convirtieron en lemas de una generación. Hogan no fue sólo un luchador, fue un símbolo del entretenimiento ochentero, una estrella que cruzó fronteras, idiomas y estilos.

El mundo despide a Hulk Hogan, una leyenda inmortal que ayudó a construir el imperio global que es hoy la lucha libre profesional. Su legado se extiende más allá de los títulos o las ovaciones: está en cada niño que imitó su pose, en cada arena que vibró con su entrada y en cada fan mexicano que soñó con verlo alguna vez en persona.

369 victorias

40 empates

167 derrotas

Salón de la Fama de WWE │ Hulk Hogan fue reconocido como se debía, en 2005 entró al WWE Hall of Fame de forma individual y en 2020 como parte del nWo. Fotos›AP y Capturas de video

Terry Gene Bollea

Apodo: “Hulk Hogan”

Nacimiento: 11 de agosto de 1953 en Augusta, Georgia

Estatura: 2.1 metros

Peso: 137 kg

Edad: 71 años