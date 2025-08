Conoce a Allan Saint-Maximin, crack francés que brilló en la Premier League y es el refuerzo bomba del América

La afición del América pedía refuerzos para el Torneo Apertura 2025 y la directiva trabajó en serio, porque se reporta que ya hay un acuerdo entre todas las partes para que el delantero francés Allan Saint-Maximin se enfunde en el plumaje de las Águilas.

Con 28 años de edad, un gran talento y potencia envidiable, Allan Saint-Maximin, de acuerdo con César Luis Merlo, periodista especialista en el mercado de fichajes, el francés "ya es refuerzo del América“, pues “las Águilas le compran el pase al Al Ahli de Arabia Saudita en 12 millones de dólares y, una vez superada la revisión médica, firmará contrato por 4 años con opción a extender por uno más”.

¿Quién es Allan Saint-Maximin?

Allan Irénée Saint-Maximin es un futbolista profesional francés nacido el 12 de marzo de 1997 en Chatenay-Malabry, quien empezó su carrera a temprana edad e incluso formó parte de las categorías Sub 16, Sub 17, Sub 20 y Sub 21 de la Selección de Francia.

En su país natal pasó por clubes históricos como el Saint-Étienne, para después pasar al Mónaco, en donde se convirtió en uno de los atacantes más cotizados de Europa, pero su carrera dio un giro raro al irse en préstamo al Hannover 96 de la Bundesliga.

Luego de Alemania, regresó a su país prestado al Bastia y posteriormente al Niza, en donde regresó a su buenas actuaciones, por lo que recibió la gran oportunidad de su carrera y fue comprado por el Newcastle United en donde brilló con fuerza.

Algunos de los mejores momentos de su carrera los dejó en la Premier League, con regates y grandes goles, sin embargo, después llegó una oferta del Al-Ahli y se convirtió en uno de tantos futbolistas talentosos que se marcha al futbol árabe, con una breve cesión en Turquía.

Ahora, la carrera de Saint-Maximin seguirá en el futbol mexicano llegando al cuadro más ganador de la Liga MX, el Club América, que no se encuentra en sus mejores momentos en el certamen local y tampoco en la Leagues Cup, pero el francés podría ser de ayuda para que los azulcremas retomen el camino.

Aunque ya han tenido fichajes, las Águilas no firmaban una bomba desde hace años, pues Allan Saint-Maximin llegará en plenitud de facultades con 28 años de edad y gran experiencia al rededor del mundo. .

aar