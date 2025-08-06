Ma Jin, entrenadora de Osmar Olvera, da una mala noticia sobre su futuro en México; “es difícil quedarme” (VIDEO)

Ma Jin es la mejor entrenadora que ha llegado a México para preparar a los clavadistas y los resultados la avalan, la nacida en Beijing, China, ha conseguido que dos atletas mexicanos sean campeones del mundo en su disciplina, la primera fue Paola Espinosa y el segundo se trata de Osmar Olvera.

Sin embargo, la entrenadora de 57 años reveló que ve difícil que se quede en México por el tema del dinero y que ha su edad ya tiene que pensar en su salud, aunque comentó que se quedaría en nuestro país por el sentimiento.

“Sin dinero yo pienso que es difícil quedarme, me quedo en México por el sentimiento pero yo quiero trabajar en paz, también, yo soy ya grande tengo que pensar en mi salud y como yo estar en paz, trabajo tranquila y acompaño a Osmar”, expresó Ma Jin.

TE RECOMENDAMOS: Futbol internacional Luis Suárez no tuvo piedad de un joven jugador de Pumas y lo humilló de la peor manera con una jugada de fantasía

Hacemos un llamado a la Presidenta @Claudiashein



No se nos puede ir Ma Jin 🇨🇳, denle lo que pida y hasta un seguro médico vitalicio



Vean cómo le duele de solo pensar en dejar México 😭💔 pic.twitter.com/YAeWd1p7k4 — México rumbo a LA 2028 🇲🇽🇺🇸 (@MLosAngeles2028) August 6, 2025

Ma Jin entrenó a Paola Espinosa para ser campeona del mundo

Ma Jin ha conseguido tres medallas mundiales junto a sus clavadistas, dos de Osmar Olvera y una de Paola Espinosa. La mexicana se convirtió en la primera mexicana en obtener un título mundial.

Espinosa logró subirse a lo más alto del podio en la edición de Roma 2009, después de una estupenda actuación desde la plataforma de 10 metros para colgarse la presea de oro.

Lamentablemente, para el campeonato mundial del 2011, Paola Espinosa volvió a competir para refrendar su título, pero no pudo conseguirlo al ser superada en calificaciones por las clavadistas chinas Chen Ruolin y Hu Yadan, y se quedó con la medalla de bronce.

Creo que muchos aun no dimensionan esto:



¡Osmar Olvera es campeón mundial!



En una disciplina dominada por los chinos, venció a dos de los más laureados.



Lo repito: Osmar Olvera es campeón mundial!!! pic.twitter.com/iyNS0aWb0U — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) August 1, 2025

Osmar Olvera cumplió su sueño de la mano de Ma Jin

Osmar Olvera tenía un sueño que acaba de cumplir en Singapur; el clavadista mexicano estaba ansioso por vencer a los atletas chinos desde que tenía 8 años, algo que acaba de hacer en la edición 2025.

Olvera venció a dos compatriotas de Ma Jin, y aunque su entrenadora también es de nacionalidad china, eso no le importó, ya que su pupilo consiguió la medalla de oro y cumplió el sueño que tenía desde pequeño.

El nacido en la Ciudad de México ha pedido a las autoridades que le suban el sueldo a Ma Jin, para que pueda quedarse en nuestro país y siga entrenando a Osmar Olvera de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

DCO