Futbolista termina con la playera rota después de una escandalosa pelea (VIDEO)

La pretemporada de los equipos europeos ha estado llena de pleitos que llegaron hasta los golpes; en esta ocasión, Mason Greenwood terminó con la playera rota después de encararse con Tyrone Mings en el partido amistoso entre el Marsella y Aston Villa.

El delantero inglés se quitó a varios rivales de encima y cuando se dirigía a la portería rival, Amadou Onana le arrebató la pelota, pero Greenwood le cometió una falta al defensa belga y se armó la bronca cerca del medio campo.

Al final, el pleito fue entre Mason Greenwood y Tyrone Mings; el defensa del equipo inglés no soltó de la camiseta a su rival y sus compañeros intentaron separarlos, pero el zaguero central estaba tan enojado que terminó rompiendo el jersey de Greenwood.

Tyrone Mings absolutely manhandling Mason Greenwood 😂😂😂😂 pic.twitter.com/XI2Yxfa12W — george (@StokeyyG2) August 9, 2025

Pelea tras pelea es lo que ha pasado en la pretemporada de Europa

Los partidos amistosos entre equipos europeos para preparar la siguiente temporada no han salido de la mejor forma, ya que durante los encuentros la violencia entre jugadores se ha hecho presente.

Uno de los más fuertes fue el del encuentro entre el Real Betis y el Como de Italia, donde los futbolistas de ambos equipos llegaron hasta los golpes en medio de la cancha. Todo inició con un pleito entre dos jugadores, pero cuando el jugador del conjunto español le soltó una cachetada a su rival, se soltó la bronca.

El encuentro, a pesar de ser amistoso, quedó manchado por la violencia y con una de las peores imágenes para el deporte, ya que en los videos que circulan en redes sociales se puede ver cómo vuelan golpes y patadas por todos lados.

Real Betis v Como in a friendly tonight 🤛 pic.twitter.com/PxH2jhZSPu — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) August 6, 2025

¿Cuándo inicia la temporada en la Premier League?

La temporada en las ligas europeas está a días de iniciar y todos los equipos alistan los últimos detalles para pelear por el título de su torneo local; uno de ellos es el Aston Villa, que la campaña pasada fue una de las sorpresas en la Champions League.

La mejor liga del mundo, la Premier League, iniciará el próximo 15 de agosto con el partido entre el Liverpool y el Bournemouth; el vigente campeón del certamen es el encargado de iniciar la campaña 2025-2026 en Inglaterra.

Mientras que el Aston Villa jugará su primer encuentro el sábado 16 de agosto y será el compromiso que inaugure la actividad de ese día, en el que enfrentarán al Newcastle United, en busca de los primeros tres puntos del año futbolístico.

DCO