Isaac del Toro conquista la Vuelta a Burgos 2025 tras resistir en Lagunas de Neila

El ciclista mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) se adjudicó la clasificación general de la 47ª edición de la Vuelta a Burgos, luego de una exigente última etapa con final en las Lagunas de Neila, donde el italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek) se llevó la victoria parcial.

El triunfo confirma la temporada ascendente del corredor de 21 años, que ya suma el Tour de Austria y varias etapas en 2025.

La quinta y última jornada, de 138,3 kilómetros entre Quintana del Pidio y la cima de Neila, incluía cuatro puertos puntuables y más de 2.700 metros de desnivel acumulado.

Isaac del Toro es campeón de la Vuelta a Burgos 🏆



Isaac se repuso de una caída en la primera etapa y en los últimos km de la última etapa se quedó con el liderato general.



Concluyó segundo en la quinta y última carrera.



¡Increíble! Que tremendo ciclista es Del Toro. pic.twitter.com/z43yQzkUIy — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) August 9, 2025

El día comenzó con múltiples intentos de fuga hasta que se consolidó un grupo de seis ciclistas, entre ellos Carlos García Pierna (Burgos-BH), líder de la montaña, y Txomin Juaristi (Euskaltel-Euskadi). García Pierna aseguró matemáticamente el maillot de mejor escalador al coronar en primera posición los altos del Cerro, Arroyo y Rozavientos.

En el ascenso a Rozavientos, Jai Hindley (Red Bull-Bora) lanzó el primer ataque serio, seguido de movimientos de Del Toro y los escaladores del Lidl-Trek. Una avería mecánica obligó al mexicano a ceder terreno en el descenso, pero logró reincorporarse al pelotón a falta de 10 kilómetros para la meta.

La definición llegó en las duras rampas de Lagunas de Neila (6,4 km al 9,1%). A tres kilómetros de la cima, Jefferson Cepeda (Movistar) atacó sin éxito y fue neutralizado por Del Toro y Ciccone. El italiano aceleró dentro del último kilómetro para ganar la etapa con 10 segundos de ventaja, mientras el mexicano mantuvo un ritmo que dejó sin opciones al hasta entonces líder, Léo Bisiaux (Decathlon AG2R).

Con este resultado, Del Toro superó en la general a Bisiaux y a Lorenzo Fortunato (XDS-Astana), quien terminó segundo en la clasificación final.

Con información de Esciclismo, As y Ciclismo Al Día.

