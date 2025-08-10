Allan Saint-Maximin ya tendría fecha y rival para debutar con América en Liga MX

Allan Saint-Maximin ya llegó a México para ser nuevo jugador del América; solo falta que el club azulcrema anuncie en sus redes sociales el fichaje de su nuevo jugador, algo que podría ocurrir en los próximos días.

El conjunto dirigido por André Jardine lleva cuatro jornadas disputadas en el Apertura 2025 y Allan Saint-Maximin podría tener sus primeros minutos con la camiseta de las Águilas en la quinta fecha del torneo local.

La afición de Coapa tendría que esperar una semana más para poder ver a su flamante refuerzo jugar su primer partido con el América y en la Liga MX; Allan Saint Maximin debutaría ante un rival de peso que es uno de los candidatos al título del Apertura 2025 y que tiene a un campeón del mundo en sus filas.

México te recibe con los brazos abiertos Allan Saint-Maximin 🇲🇽🇫🇷 pic.twitter.com/ryKQYQsBuK — Club América (@ClubAmerica) August 9, 2025

¿Contra que equipo podría debutar Allan Saint-Maximin?

Allan Saint-Maximin está arreglando los últimos detalles en sus papeles para poder ser anunciado oficialmente con el América y estar disponible para André Jardine en la Jornada 5 del Apertura 2025.

El delantero francés y flamante fichaje de las Águilas podría ver sus primeros minutos con la camiseta azulcrema en el Estadio Universitario enfrentando a los Tigres de la UANL.

El compromiso ante los Felinos de la Sultana del Norte se llevará a cabo el próximo sábado 16 de agosto de 2025 y el balón rodará en la casa de los pupilos de Guido Pizarro en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

¡Allan Saint-Maximin llegó a México para sus pruebas médicas! 🏃 Bienvenue! 🇲🇽🦅 pic.twitter.com/egW6gVROmw — Club América (@ClubAmerica) August 9, 2025

Allan Saint-Maximin podría vivir su primer Clásico muy pronto

Allan Saint-Maximin podría debutar con el América en la Jornada 5 del Apertura 2025; además, el delantero francés podría vivir su primer Clásico Nacional muy pronto en el balompié mexicano.

Las Águilas recibirán a las Chivas en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes en la fecha ocho del certamen nacional, es decir, que el 12 de septiembre será cuando se lleve a cabo el Clásico de México.

En poco más de un mes, Allan Saint-Maximin vivirá su primer clásico ante el Guadalajara en la Liga MX y tres jornadas más tarde se enfrentará ante los Pumas en el cuadrilátero verde del Estadio Azulcrema.

