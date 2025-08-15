Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Cruz Azul vs Santos; Jornada 5 del Apertura 2025

Cruz Azul y Santos disputan uno de los duelos más atractivos de la Jornada 5 de la Liga MX.

La Jornada 5 del Apertura 2025 continúa este sábado 16 de agosto con un duelo clave entre Cruz Azul y Santos, dos equipos que llegan en momentos muy similares y por lo mismo con mucho en juego.

La Máquina ocupa el quinto puesto de la clasificación de la Liga MX con ocho unidades, dos más de las que cosechan los de Torreón, que marchan séptimos.

El partido entre Cruz Azul y Santos se perfila como uno de los más atractivos de la quinta fecha del Apertura 2025, no sólo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido Cruz Azul vs Santos?

El partido entre Cruz Azul y Santos se jugará este sábado 16 de agosto, en el Estadio Olímpico Universitario. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:00 horas, y podrá seguirse en vivo a través de Canal 5, TUDN o Vix.

Fecha: Sábado 16 de agosto

Hora: 19:00

Estadio: Olímpico Universitario

Transmisión: Canal 5, TUDN y Vix

Posibles alineaciones del Cruz Azul vs Santos

CRUZ AZUL: Kevin Mier; Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi; Jeremy Márquez, Mateusz Bogusz, Ignacio Rivero, Carlos Rodríguez; José Paradela, Carlos Rotondi y Ángel Sepúlveda.

SANTOS: Carlos Acevedo; Edson Gutiérrez, Bruno Amione, Kevin Balanta, José Abella; Javier Güemez, Aldo López, Fran Villalba; Jordan Carrillo, Bruno Barticciotto y Antony Lozano.

Así llegan Cruz Azul y Santos a su enfrentamiento

El equipo dirigido por el argentino Nicolás Larcamón viene de vencer a domicilio al Atlético de San Luis, mientras que los de Torreón intentarán ganarle a otro de los denominados grandes por segunda semana al hilo, pues en la Fecha 4 derrotaron a Chivas.

Este partido también representa una oportunidad para que La Máquina conserve su invicto en el Apertura 2025, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

El Apertura 2025 ha estado lleno de sorpresas y emociones, y esta Jornada 5 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes en el campeonato.

EVG