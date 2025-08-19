Seattle Sounders vs Puebla: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de cuartos de final de la Leagues Cup

Puebla enfrenta a Seattle Sounders en busca de dar la campanada en los cuartos de final de la Leagues Cup.

El Puebla, que se quedó sin entrenador tras la salida del argentino Pablo Guede, intentará dar la sorpresa ante Seattle Sounders en los cuartos de final de la Leagues Cup este miércoles 20 de agosto.

La Franja fue el cuarto mejor equipo de la Liga MX en la primera fase del torneo binacional, con lo que se hizo del último boleto a cuartos de final.

Por su parte, la franquicia de Washington fue la única que ganó sus tres encuentros en la primera ronda, luego de vapulear 7-0 a Cruz Azul y vencer por idéntica pizarra de 2-1 a Santos y Xolos.

¿Dónde ver EN VIVO el juego Seattle Sounders vs Puebla?

El partido entre Seattle Sounders y Puebla se jugará este miércoles 20 de agosto, en el estadio Lumen Field, ubicado en Seattle, Washington. El balón comenzará a rodar en punto de las 21:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Azteca7 y Apple TV.

Fecha: Miércoles 20 de agosto

Hora: 21:00

Estadio: Lumen Field

Transmisión: Azteca 7 y Apple TV

Posibles alineaciones del Seattle Sounders vs Puebla

SEATTLE SOUNDERS : Stefan Frei, Alex Roldán, Yeimar Gómez, Jackson Ragen, Nouhou, Reed Baker-Whiting, Cristian Roldán, Obed Vargas, Paul Rothrock, Osaze de Rosario y Jesús Ferreira.

PUEBLA: Jesús Rodríguez, Nicolás Díaz, José Pachuca, Juan Fedorco, Owen González, Luis Gabriel Rey, Franco Moyano, Fernando Monárrez, Miguel Ramírez, Alejandro Organista y Esteban Lozano.

Martín Bravo, entrenador interino del Puebla tras salida de Pablo Guede

El argentino Martín Bravo fue elegido por la directiva del Puebla como director técnico interino del club después de la salida de Pablo Guede.

La Rata estaba al frente del equipo de la categoría Sub-21 de La Franja y ahora está ilusionado con llevar a los camoteros a las semifinales de la Leagues Cup.

“Es muy lindo estar hoy a cargo del primer equipo, uno siempre se prepara y trabaja para tener una oportunidad así. Al equipo se le ve muy bien anímicamente. Venimos para tratar de hacer historia, a tratar de hacer algo importante en la institución”, aseveró Martín Bravo.

Puebla, la sorpresa de la Liga MX en la Leagues Cup

Muy pocos esperaban que el Puebla se convirtiera en uno de los clasificados de la Liga MX a los cuartos de final de la Leagues Cup.

América, Monterrey y Cruz Azul, por mencionar algunos, se quedaron muy cortos en su intento por acceder a la segunda fase del torneo binacional.

Puebla avanzó a los cuartos de final de Leagues Cup con seis puntos, después de vencer 3-0 a New York City FC y 2-1 a Montreal. Perdió 3-1 ante el Columbus Crew.

