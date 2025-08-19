Toluca vs Orlando City: Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido de cuartos de final de la Leagues Cup

El campeón del futbol mexicano, los Diablos Rojos del Toluca, se enfrentan al Orlando City, uno de los clubes estadounidenses más fuertes que hay en la actualidad en los cuartos de final de la Leagues Cup, el torneo que enfrenta a equipos de la Liga MX y de la MLS.

El conjunto escarlata será titular administrativo Dignity Health Sports Park, en donde intentarán seguir de pie en el certamen y aspirar al doblete este semestre, pues además de la Leagues Cup son de los mejores equipos en el Torneo Apertura 2025.

¿Dónde ver el Toluca vs Orlando City, cuartos de final de la Leagues Cup?

El partido Toluca vs Orlando City, de los cuartos de final de la Leagues Cup, inicia este miércoles 20 de agosto a las 19:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de MLS Season Pass mediante la aplicación Apple TV.

Toluca, el mejor mexicano en Leagues Cup

Toluca llega a este duelo luego de empatar ante los Pumas de la UNAM en la jornada pasada del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, siendo por momentos dominados por lo felinos, pero durante la Leagues Cup fueron uno de los cuadros más constantes.

De hecho los Diablos Rojos fueron el mejor equipos mexicano en la primera ronda de la Leagues Cup, siendo el primer lugar de la tabla, de la cual tan solo los primeros cuatro tenían el pase a los cuartos de final.

El cuadro rojo enfrenta este duelo con la misión de avanzar a las semifinales y seguir en pie de lucha por el doblete, aunque para lograrlo estarían esperando nuevos fichajes, pues se dice que van por un defensa.

El Toluca quiere con urgencia un lateral derecho luego que se cayera la transacción con el Cruz Azul por Jorge Sánchez. En este panorama, Alan Mozo, jugador del Rebaño Sagrado, sería una de las opciones para llegar al actual campeón del futbol mexicano.

De acuerdo con información de medios nacionales, el Toluca se acercó al entorno de Alan Mozo para sondear la opción de llegar a la plantilla escarlata, sin embargo, el jugador habría rechazado llegar a los Diablos.

Al final la decisión del nuevo lateral caería en el entrenador Antonio Mohamed, quien ha hecho del Toluca un equipo reconocido y en su primer torneo los hizo campeones de la Liga MX, sumado a que ha mantenido el nivel al conquistar el Campeón de Campeones. Ambas finales se las llevó el América.

