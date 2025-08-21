¡Se encienden las alarmas en Rayados! Una de sus joyas fue captado en un hospital; ¿Está bien de salud?

Una joya de los Rayados fue captada en un hospital de Monterrey y la imagen comenzó a viralizarse en redes sociales para conocer si el futbolista estaba bien de salud, pero cabe recalcar que todo está excelente con el jugador de los regiomontanos.

El futbolista del que se trata es Óliver Torres, quien fue captado en la sala de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El mediocampista español asistió al lugar para donar sangre y varios aficionados de los Rayados aplaudieron, en redes sociales, el hermoso acto que realizó.

En la imagen se puede ver a Torres sentado en una de las bancas del hospital esperando su turno para donar sangre, con un short y una playera blanca, además de la foto del registro del futbolista en el sistema del IMSS.

👀 Crack de #Rayados haciendo fila en el #IMSS para donar sangre…



No sólo brilla en el torneo, también demuestra que es grande en la vida y en la cancha 🔵⚪️.



¡Gigante #OliverTorres! 👏 pic.twitter.com/aPl6rkKjG6 — R O O Q U I S M O (@rooquismo) August 21, 2025

Óliver Torres se gana el corazón de la afición mexicana

Óliver Torres fue captado en un hospital esperando a donar sangre, pero fue un acto que el futbolista no publicó en sus redes sociales, sino que se dio a conocer a través de redes sociales gracias a los internautas que se encontraban en ese momento en el lugar.

Con esta acción, el mediocampista español se ha ganado aún más el corazón de la afición de los Rayados y de otros equipos de la Liga MX, ya que mostraron mensajes de alegría en diferentes redes sociales.

“Así se hacen los ídolos y sin necesidad de 160 goles”, “Muy loable su acción, qué bueno que siga el ejemplo de los grandes”, “Eso habla de ser humano tan lindo que es”, “Yo creo que es el primer jugador extranjero que lo hace, ¿no? ¡Habla bien de Óliver!”, “Óliver es de gran corazón”, son algunos de los mensajes de los fanáticos.

¿Cuál es el siguiente partido de los Rayados en la Liga MX?

Después de ver la hermosa noticia de Óliver Torres y su enorme gesto al donar sangre, los Rayados ya se preparan para disputar su partido de la Jornada 6 del Apertura 2025, donde buscarán la victoria sí o sí para sumar tres puntos en la tabla general.

El conjunto dirigido por Doménec Torrent recibirá en la cancha del Estadio BBVA al Necaxa este sábado 23 de agosto en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, para pelear ante el décimo segundo lugar del futbol mexicano.

Los Rayados quieren seguir con buen paso en el torneo local; actualmente se encuentran en la segunda posición de la general con 12 puntos, cosecha de cuatro victorias y una derrota en cinco partidos, esperando que los Rayos no arruinen sus planes.

DCO