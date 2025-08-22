Cruz Azul vs Toluca: Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX

Cruz Azul y Toluca se miden en la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX

El Estadio Olímpico Universitario se viste de gala esta Jornada 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, pues el campeón del futbol mexicano, los Diablos Rojos del Toluca visitan la CDMX para enfrentarse a La Máquina del Cruz Azul.

El cuadro celeste comandado por Nicolás Larcamón es uno de los dos equipos invictos en lo que va del campeonato y tienen 11 puntos, a uno solo de los líderes, por lo que una victoria en casa ante los monarcas los pondría en lo más alto de la clasificación.

Del otro lado, el conjunto escarlata está en una posición similar, ya que de sumar tres puntos en CU estaría escalando a la cima del campeonato, además que según resultados de otros juegos se podrían hasta poner de líderes y encaminarse más al bicampeonato.

¿Dónde ver el Cruz Azul vs Toluca del Apertura 2025 de la Liga MX?

El partido Cruz Azul vs Toluca, de la Jornada 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, empieza este sábado 23 de agosto a las 21:05 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Canal 5 y TUDN.

Cruz Azul y Toluca pelean por la cima

Toluca viene de una dura derrota a media semana, pues quedó eliminado de la Leagues Cup tras perder con el Orlando City en penaltis, por lo que la Liga MX ya es todo lo que tienen que jugar, aunque podría ayudarles para ir por el bicampeonato.

El Turco Mohamed ha hecho de los Diablos Rojos uno de los equipos más reconocibles del futbol mexicano, protagonistas del torneo y siguen peleando por los puestos altos de la clasificación general. Se ubican en el quinto puesto con 10 unidades.

Del otro lado, La Máquina se sacudió la goleada de 7-0 en contra en la Leagues Cup ante el Seattle Sounders, y en la Liga MX han tenido grandes resultados, estando actualmente en el tercer lugar del Apertura 2025 con 11 puntos y sin derrotas.

Para este duelo el Cruz Azul podría contar con Gonzalo Piovi, pues se reporta que el Inter Miami no contratará al defensor y se quedará con el cuadro celeste, por lo que Larcamón tendría a su central estelar y uno de los jugadores más importantes en la escuadra.

