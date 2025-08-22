Milan vs Cremonese: Dónde y a qué hora ver a Santiago Giménez EN VIVO en la Serie A

Santiago Giménez sería titular con el Milan ante el Cremonese

Arranca una campaña más del futbol italiano y lo hace con participación mexicana, pues el delantero Santiago Giménez forma parte del AC Milan, que empieza la Temporada 2025-2026 de la Serie A enfrentando al Cremonese en la Jornada 1, en duelo que se realiza en el Estadio San Siro.

Luego de una campaña decepcionante, el cuadro rossoneri regresa a la actividad en el Calcio, en donde lo único que vale para el equipo es conseguir el campeonato, pues así estarían igualando al Inter de Milan en títulos, además que les aseguraría un lugar en competencias europeas.

La mejor manera de empezar la temporada es ganando ✔️🔥 Forza Milan!!! pic.twitter.com/JhSrrq4jz5 — Santiago Gimenez (@Santgimenez_) August 18, 2025

¿Dónde ver Milan vs Cremonese con Santiago Giménez?

El partido Milan vs Cremonese, de la Jornada 1 de la Temporada 2025-2026 de la Serie A, inicia este sábado 23 de agosto a las 12:45 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de ESPN.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Mexicano Javier Aguirre revela a los 23 jugadores de la Liga MX que estarán con la Selección Mexicana y hay muchas sorpresas

Santi Giménez y un nuevo comienzo con el Milan

Santiago Giménez llegó al Milan en enero, cuando el Feyenoord lo vendió, pero no tuvo los mejores resultados individuales, ni colectivos, pues el equipo no peleó por el título de la Serie A, quedó eliminado en la Champions y no consiguió un cupo en torneos continentales.

La única verdad es que mañana empieza la @SerieA !!! y que va a ser una increíble temporada!!

Andiamoooooo Forza Milan!!! 🔥💪🏼❤️ — Santiago Gimenez (@Santgimenez_) August 22, 2025

El mal paso del Milan provocó cambios en el equipo, pues el entrenador portugués Sergio Conceicao fue cambiado y la plantilla rojinegra ahora está al mando de Massimiliano Allegri.

Antes de empezar la Temporada 2025-2026, el delantero mexicano tiene 20 jugados con el Milan, con seis goles y cuatro asistencias. Una de sus más recientes pases de anotación se dio hace unos días, en un duelo de Copa Italia ante el Bari.

El futbolista surgido de la cantera del Cruz Azul necesita tener un impacto inmediato en el Milan, pues se dice que su lugar en la escuadra no estaría del todo segura, además que le ha llegado competencia interna.

Ante la Unione Sportiva Cremonese el mexicano Santi Giménez sería titular, pues el entrenador Massimiliano Allegri declaró: “Estoy muy contento con Giménez, espero que pueda jugar todo el partido. Me gusta como está actuando”.

aar