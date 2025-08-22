¡OFICIAL! Hernán Cristante es nuevo entrenador del Puebla en la Liga MX

La Franja del Puebla hizo oficial la llegada del argentino Hernán Cristante como su nuevo entrenador para la Liga MX, luego de la salida de Pablo Guede, quien dejó al equipo tras perder en el más reciente duelo del Torneo Apertura 2025.

“Compromiso, jerarquía y liderazgo, características que definen a nuestro nuevo Técnico. ¡Bienvenido a la Franja, Hernán Cristante!“, informa el Puebla en un mensaje en sus redes sociales.

Compromiso, jerarquía y liderazgo, características que definen a nuestro nuevo Técnico. 🫡



¡Bienvenido a la Franja, Hernán Cristante! 🔵👏🏻#LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/RiLA79R8cS — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) August 22, 2025

Hernán Cristante y una nueva oportunidad como timonel

“El Club Puebla informa que Hernán Cristante asumirá a partir de esta fecha la Dirección Técnica de nuestro primer equipo varonil. Como jugador, Hernán fue multicampeón con el Club Deportivo Toluca con el que consiguió cinco títulos de liga, consolidándose como uno de los mejores futbolistas extranjeros que han llegado a nuestro país”, dice La Franja en un comunicado.

Hernán Cristante regresa a los banquillos luego de paso por Bravos de Juárez, último equipo que dirigió de 2022 a 2023, después se dedicó a trabajar como analista en diversos espacios del futbol mexicano.

“Como entrenador, Cristante comenzó su carrera desde hace más de nueve años en Coras de Tepic (Ascenso MX) para posteriormente dirigir al Toluca en dos distintas etapas. La presencia constante en fases finales fue el común denominador durante sus distintas gestiones con el conjunto Mexiquense, en que conquistó el subcampeonato del Torneo Clausura 2018”, dice.

El profe Cristante y su Cuerpo Técnico ya lucen nuestros colores 🔵⚪️ en el Cuauhtémoc.



Que este sea el comienzo de una gran historia con la Franja 🫱🏻‍🫲🏼 💙#LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/QNFciYj7XF — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) August 22, 2025

Cristante reemplaza a Guede

El argentino Pablo Guede fue el segundo director técnico que renuncia en el Apertura 2025, luego de que reveló que dejaba el timón del Puebla luego de la derrota ante Atlético de San Luis.

“Se terminó mi etapa en el Puebla. La verdad que estoy super agradecido. Me voy con un montón de amigos. Le quiero agradecer a los jugadores, que lo dejaron todo hasta el último momento”, dijo el sudamericano en conferencia de prensa.

El tropiezo ante el Atlético de San Luis en el comienzo de la Jornada 5 del Apertura 2025 dejó al Puebla con solamente tres unidades en lo que va del campeonato.

Pablo Guede dejó a la Franja ubicada en el penúltimo puesto de la clasificación de la Liga MX, solamente arriba de Bravos y Querétaro, que llegan a la quinta fecha del certamen con dos y cero puntos, de manera respectiva.

El único triunfo del Puebla en lo que va del Apertura 2025 lo consiguió en calidad de local y por la mínima diferencia sobre el León en la Jornada 3.

aar