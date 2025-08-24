Cambiaron su trayectoria como luchadoras y ahora ganan millones por su contenido para adultos

Cada vez es más común que atletas profesionales empiezan una carrera en la creación de contenido, como pasó con dos estrellas de la WWE, que dejaron la empresa más famosa de lucha libre del mundo para empezar una carrera en la creación de contenido en OnlyFans.

Hay casos en los que las amazonas ganan más dinero en otro tipo de trabajo, que lo que perciben en sus contratos de lucha libre. Eso le pasó a Cora Jade (Elayna Black) y Mandy Rose (Amanda Saccomanno), quienes dejaron la WWE para dar un giro completo a su vida y a sus carreras profesionales.

La primera en hacer el cambio fue Mandy Rose, quien era un rostro reconocido en la empresa, ya que fue campeona de NXT, aunque despedida por WWE en 2022 por una polémica por su cuenta en la página de FanTime, sin embargo, su salida no fue su final.

Rose transformó su despido en un área de oportunidad, pues reveló que ganó más de un millón de dólares en su primer mes creando contenido en la plataforma. Su éxito en redes sociales sigue ahora que está en OnlyFans.

Cora Jade (Elayna Black), tiene 24 años de edad, con lo que parecía ser una carrera prometedora en la lucha libre, por lo que el anuncio que dejaría el ensogado por un mejor futuro llamó poderosamente la atención de los fans. Dijo que buscaría priorizar su salud mental y su adiós de WWE fue en mayo de 2025.

Su salida de la empresa marcó el comienzo de su etapa en OnlyFans, pues según el periodista especializado Dave Meltzer, en declaraciones a Wrestling Observer Radio, la exluchadora estaría ganando más por mes que cualquiera amazona profesional en activo.

En la industria de la lucha libre los contratos no suelen ser los mejores, pues las estrellas sí que tienen grandes sueldos, pero los demás luchadores no, además que los derechos de imagen pertenecen muchas veces a la empresa y no a las personas.

Por lo que optan por irse a trabajar a plataformas digitales, pues pueden establecer sus propias reglas, precios y estilo de contenido. Para algunas exsuperestrellas, esto se traduce en mayores ganancias y una conexión directa con sus seguidores.

Este fenómeno refleja una tendencia más amplia, ya que atletas y personalidades de distintos deportes están encontrando en la creación de contenido una alternativa lucrativa que les permite seguir capitalizando su fama más allá de la competencia profesional, por lo que suelen combinar su disciplina con las redes o las dejan por completo.

