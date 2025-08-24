Leyenda de la lucha libre reveló que la WWE tenía que limpiar sus rings tras un terrible brote de herpes; ¿será cierto?

Estrella de la WWE revela brote de herpes en los rings de la empresa estadounidense.

Cuando la World Wrestling Entertainment (WWE) está teniendo mucho éxito con eventos como Wrestlemania, Clash in Paris y su participación en Triplemanía XXXIII, Mandy Rose acaba de soltar una bomba que en su momento puso en peligro la integridad de los luchadores.

La leyenda de la WWE reveló en su podcast Power Alphas Podcast, el cual conduce junto a su marido Tino Sabbatelli, quien también fue luchador profesional, que durante su estadía en NXT, la empresa estadounidense tenía que estar limpiando constantemente los rings porque había un brote de herpes.

Esto generó controversia entre la afición de los encordados y preocupación entre los gladiadores que en ese momento participaban en la marca de desarrollo que pertenece a la WWE y en la cual se encuentran las promesas de la lucha libre estadounidense.

¿A qué se dedica actualmente Mandy Rose?

Después de ser campeona femenina de NXT, la World Wrestling Entertainment decidió sacar de sus filas a Mandy Rose en diciembre de 2022 y la luchadora comenzó a hacer su vida fuera del cuadrilátero.

Cómo se puede ver, Amanda Rose Saccomanno, junto a su esposo Tino Sabbatelli, crearon su podcast donde hablan sobre vida fit, fisicoculturismo y lo que ocurre dentro de una empresa como WWE.

Además de ser creadora de contenido junto a su pareja, la leyenda de la WWE decidió abrirse un canal de OnlyFans, donde sube contenido para adultos, y la verdad es que no se ve que la nacida en Nueva York, Estados Unidos, quiera regresar a la lucha libre profesional.

Mandy Rose ya es toda una creadora de contenido

Después de iniciar su vida fuera de la lucha libre, Mandy Rose ya tenía una base de seguidores que estaban con ella desde que participaba en NXT, pero desde su salida y la creación de su página de OnlyFans, comenzó a tener una base más sólida de seguidores.

Rose cuenta con 3.3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, donde la puedes encontrar como @mandysacs; sube fotografías, videos de rutinas y su día a día, mientras que en TikTok tiene un fanbase de 904.1 mil followers, donde sube videos de todo: bailes, rutinas, recetas de comida, entre otras cosas.

En su podcast junto a su esposo, Power Alphas Podcast, apenas tiene 7 mil seguidores, pero poco a poco va subiendo su número de followers y suben un episodio nuevo cada miércoles en YouTube, Spotify y Apple Podcast.

