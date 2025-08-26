Emilio Fernando Alonso ingresa de emergencia al hospital; ¿Cuál es su estado de salud?

El reconocido narrador Emilio Fernando Alonso ingresó de emergencia al hospital debido a complicaciones en su salud. Así lo dio a conocer el también periodista Julio Palacios Márquez, amigo del veterano cronista.

En sus redes sociales, Julio Palacios informó que el integrante de TUDN fue llevado al nosocomio el 19 de agosto por una situación delicada, sin especificar la misma.

“De todo corazón deseamos lo mejor para nuestro querido amigo, Emilio Fernando Alonso, quien pasa por momentos delicados de salud. Pero la oración y la palabra del Señor todo lo puede. Y más cuando se hace con mucha fe. Ánimo Paty y amigos Alonso. Emilio es un roble y seguramente superará esta y muchas más”, escribió en sus redes sociales el amigo del periodista de 65 años de edad.

La publicación generó preocupación entre los seguidores de Emilio Fernando Alonso, quien anteriormente ha tenido algunas complicaciones de salud, mismas que lo han alejado de los medios de comunicación.

Esposa de Emilio Fernando Alonso aclara estado de salud del narrador

La tranquilidad volvió a los admiradores de Emilio Fernando Alonso luego de que Patricia Pineda, esposa del cronista, agradeció el apoyo y reveló que la salud del experimentado periodista va mejor.

“Gracias amigos todos por sus oraciones y buenos deseos, Emilio va mejor y con el favor de Dios libraremos otra batalla más”, fue el breve mensaje de la esposa del narrador.

La respuesta de Patricia Pineda es una buena señal, si bien todavía no se sabe con certeza hasta cuándo permanecerá hospitalizado Emilio Fernando Alonso.

La esposa de Emilio Fernando Alonso señaló que el cronista se encuentra mejor de salud. ı Foto: Facebook de Julio Palacios Márquez

El día que Emilio Fernando Alonso sufrió un derrame cerebral

La vida de Emilio Fernando Alonso corrió peligro hace 20 años, cuando en el 2005, durante su época de narrador en TV Azteca, sufrió un derrame cerebral.

De acuerdo con sus propias palabras en una entrevista que le hizo Toño de Valdés, aquella ocasión estuvo “al borde de la muerte”.

La noche del 27 de mayo del 2005, durante una cena con su esposa Patricia Pineda y un grupo de amigos, el periodista intentó comunicarse, pero no pudo articular palabras.

“Me llevó al hospital muy rápido, ella se aventó el tiro. En el camino yo recuerdo que me tomaba la mano muy fuerte porque yo me sentía mal; no sabía por qué, estaba consiente, entendía todo”, contó Emilio Fernando Alonso acerca de ese complicado momento en el que estuvo en riesgo su vida.

EVG