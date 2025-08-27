Gauff resiste ante Tomljanovic y gana en 2 horas y 57 minutos

El primer partido de Coco Gauff desde que contrató a alguien para ayudarla con su inestable servicio comenzó de manera accidentada en el Abierto de Estados Unidos el martes por la noche contra la australiana Ajla Tomljanovic.

La tenista local cometió una doble falta en el primer juego y totalizó 10. También perdió su servicio en ese juego e incurrió en lo mismo un total de seis veces más ante Tomljanovic.

Pero los únicos números que realmente contaron al final, por supuesto, fueron los parciales en el estadio Arthur Ashe, y ésos mostraron que Gauff, la tercera cabeza de serie, resistió para imponerse 6-4, 6-7 y 7-5 sobre la tenista de origen croata para avanzar a la segunda ronda en Flushing Meadows.

2 títulos de Grand Slam ha conquistado Coco Gauff

“No fue lo mejor”, dijo Gauff. “Pero estoy feliz de haber pasado”.

Nada fue fácil. Gauff aventajó dos veces por un quiebre en el segundo set, pero no podía cerrar el partido. Se puso 5-3 en el tercero y sirvió para la victoria con 5-4, pero cometió dos dobles faltas seguidas y falló un par de derechas para dejar el marcador en cinco iguales.

Eso podría haber sido demasiado para soportar. En cambio, Gauff se estabilizó, recuperó el quiebre de inmediato y luego pudo cerrar el partido a su favor en su segunda oportunidad. Lo finiquitó en dos horas con 57 minutos.

“Tuve muchas oportunidades... Pensaba: ‘Eventualmente, una de éstas va a salir a mi favor’”, reconoció.

Coco Gauff, quien ganó el primero de sus dos títulos de Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos de 2023 siendo adolescente, agregó a Gavin MacMillan a su equipo de entrenadores poco antes del inicio de este torneo.

MacMillan es un experto en biomecánica que ayudó a la actual número uno, Aryna Sabalenka, a reformular su servicio hace unos años, y estaba en la primera fila del palco de invitados de Gauff, sentado justo delante de su madre.

Después de vencer a Tomljanovic, Coco Gauff calificó sus prácticas con MacMillan como “realmente duras” y “mentalmente agotadoras”.

“Estoy tratando de mejorar con cada partido”, comentó al respecto.

El problema para Gauff, en resumen, ha sido una propensión a acumular dobles faltas. Sus 320 al entrar al Abierto de Estados Unidos constituían la mayor cifra en el circuito femenino esta temporada. Superaban por más de 100 a las de cualquier otra tenista.

El martes, mientras lidiaba con el trabajo en progreso de un movimiento de servicio modificado, la estadounidense comenzó con ofertas mucho más lentas de lo que es capaz de hacer.

A medida que avanzaba el partido y aumentaba la tensión, la joven floridana de 21 años volvió a su ritmo habitual, pasando de un promedio de sólo 88 mph en primeros servicios en el primer set, a 97 mph en el segundo y 101 en el tercero, cuando el techo retráctil de Ashe estaba cerrado. Lanzó uno a 117 mph e incluso produjo un ace con segundo servicio.

La rival de Coco Gauff en la segunda ronda del US Open será la croata Donna Vekic, quien debutó en el último Grand Slam del año con un triunfo sobre la española Jéssica Bouzas por parciales de 3-6, 7-5 y 6-3. El duelo entre ambas se llevará a cabo mañana.