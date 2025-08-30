Piratas de Campeche vs Diablos Rojos del México: Ganador del Juego 1 de la Final de Zona Sur de la LMB

Piratas de Campeche vence a los Diablos Rojos del México en el Juego 1 de la Final de Zona

Los Piratas de Campeche sorprendieron y se quedaron con el primer juego de la Serie de Zona Sur ante los Diablos Rojos del México. Por pizarra de 4-2 la novena de Los Bombarderos del Golfo se pone en ventaja de cara a la Serie del Rey de la Liga Mexicana de Beisbol.

Con esta derrota los Piratas de Campeche terminaron con una racha de 16 victorias consecutivas en postemporada de los Diablos, además que se quitaron una gran losa de la espalda, ya que durante esta campaña la novena capitalino les ganó en todos los juegos de temporada regular.

¡El primero es historia! 🙌



Elevado al jardinero central que sella el triunfo de los Piratas 🏴‍☠️ en el primero de la Serie de Campeonato de la Zona Sur. 💥 #CienAñosSiendoElRey👑 pic.twitter.com/jQDpQD0Kxt — Liga Mexicana de Beisbol (@LigaMexBeis) August 31, 2025

Gracias a un brillante trabajo del pitcheo, una gran actuación de la defensa y explotando los errores de los locales, Campeche se impuso en el primer duelo en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Además de terminar con dos carreras de ventaja, los Piratas supieron capitalizar los 3 errores que los Pingos cometieron durante el juego y que terminaron por costarles muy caro.

¡Super Hollis! 🦸‍♂️



Connor Hollis se lanza valiente por la pelota ⚾️ en el jardín central para evitar 🙅‍♂️ el imparable. #CienAñosSiendoElRey👑 pic.twitter.com/wKSYiQcOs5 — Liga Mexicana de Beisbol (@LigaMexBeis) August 31, 2025

En la última entrada los del México llegaban con esperanzas de terminar las acciones a la diabla, pero Campeche sorprendió con una lanzador zurdo. Japhet Amador conectó un hit, lo que hizo emocionar a la afición, más porque en el siguiente turno el que estaba en el plato era el capitán Juan Carlos Gamboa.

Sin embargo, el Haper, en un turno nada favorable, conectó una rola que salió derecho al short stop, después del 6 al 4 y el doble play para dejar a Piratas a un out de la victoria, el cual llegó con un elevado de Carlos Sepulveda.

Mañana a las 2 de la tarde se realiza el segundo juego de la Final de Zona Sur, que también se realiza en el Estadio Alfredo Harp Helú, casa de los Diablos, que buscarán el triunfo para viajar a Campeche con igualdad de victorias. El juego 3 y 4 son en casa de los Diablos. En caso de ser necesarios se realizarán juego 5, 6 y 7.

aar