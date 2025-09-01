¿Penta Zero Miedo lucha hoy 1 de septiembre en la WWE? ¿A quién enfrenta?; cartelera completa

Penta Zero Miedo es uno de los estetas favoritos de la afición de la lucha libre en México y en parte del mundo. En el tiempo que lleva dentro de la empresa más conocida del deporte, la WWE, se ha ganado el respeto del resto de los luchadores y los fans lo quieren ver cada vez más en el cuadrilátero.

Penta está recibiendo mucho apoyo de la gente, que lo quiere ver cada semana y ante mejores rivales, por lo que te compartimos si estará dentro de la cartelera para WWE Raw de este lunes 1 de septiembre, que se podrá ver en vivo por la señal de Netflix.

¿Quién estará en WWE Raw este lunes 1 de septiembre?

La buena noticia es que Penta Zero Miedo sí estará este lunes en Monday Night Raw. El esteta azteca hará mancuerna con Erik e Ivar en una lucha por equipos ante Kofi Kingston, Xavier Woods y Grayson Waller. Sin embargo, será una de las primeras luchas de la noche.

Por estar de nueva cuenta en Francia, la función inicia este lunes 1 de septiembre de 2025 a las 12:00 horas (tiempo del centro de México). Las acciones se realizan en La Défense Arena en París.

La WWE informó que para este lunes la lucha estelar será entre Dominik Mysterio, quien defenderá su corona del título Intercontinental, ante AJ Styles, escribiendo un nuevo capitulo de esta rivalidad que lleva meses cocinándose.

AJ Styles fue el culpable de que Dirty Dom no ganara el Megacampeonato de AAA en Triplemanía XXXIII, además que la semana pasada el líder del Judgment Day mandó a Finn Bálor a tener un mano a mano ante Styles, quien a pesar de la desventaja salió como el ganador.

Luchas confirmadas para WWE Raw 1 de septiembre

Dominik Mysterio vs AJ Styles: Por el campeonato Intercontinental de WWE

Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) vs The Judgment Day (Roxanne Perez y Raquel Rodriguez): Lucha en parejas

Penta y The War Raiders (Erik e Ivar) vs The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods) y Grayson Waller: Lucha por equipos.

Además, la WWE informará sobre el estado de salud de Roman Reigns, además, se actualizará sobre el estado del campeonato Mundial Femenino. Y por último, Seth Rollins y Becky Lynch estarán tras lo ocurrido en Clash In Paris.

El Zero Miedo llegó a dominar Estados Unidos. Debutó en WWE en la marca Raw y lo hizo con victoria sobre Chad Gable, en una noche que quedará para el recuerdo. El gladiador mexicano tuvo que batallar bastante para poder cumplir su sueño y fue considerado para el Royal Rumble 2025 a pesar de tener poco tiempo dentro de la empresa.

