Erik ten Hag sólo dura tres partidos

El entrenador, el fin de semana en el duelo del Leverkusen en la Bundesliga.

Erik ten Hag dijo que estaba tan sorprendido como el resto del mundo del futbol cuando el Bayer Leverkusen lo despidió después de tres partidos en un movimiento “sin precedentes” el lunes.

El exentrenador del Manchester United tenía la encomienda de reconstruir al Leverkusen tras un éxodo de jugadores clave desde la salida del entrenador campeón de la Bundesliga, Xabi Alonso, al Real Madrid.

Todo se desmoronó rápidamente. El descontento era evidente cuando Ten Hag cuestionó las decisiones del club en el mercado de fichajes, mientras los jugadores discutían sobre quién tomaría un penal en su tercer y último partido.

“La decisión de la directiva del Bayer Leverkusen esta mañana (ayer) de ponerme en licencia fue una completa sorpresa. Separarse de un entrenador después de sólo dos partidos de liga es algo sin precedentes”, dijo Ten Hag en un comunicado emitido por su agencia.

Ten Hag argumentó que necesitaba más tiempo para la reconstrucción.

“Comencé este trabajo con plena convicción y energía, pero desafortunadamente la directiva no estaba dispuesta a darme el tiempo y la confianza que necesitaba, lo cual lamento profundamente. Siento que esto nunca fue una relación basada en la confianza mutua”.

La tarea era integrar una serie de nuevos jugadores (más fichajes antes del cierre) después de que estrellas de la temporada ganadora del título 2023-24 de Leverkusen como Florian Wirtz, Jeremie Frimpong y Granit Xhaka se marcharan.