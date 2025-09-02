Gimenez aclara dudas y sigue en el Milan de Italia

El delantero mexicano hace dos semanas en el inicio de la Serie A en el partido que el Milan perdió.

Después de varios días de especulaciones acerca de su futuro, Santiago Gimenez ha confirmado que permanecerá en el AC Milan para la temporada 2025-26. La noticia fue comunicada por su representante, Rafaela Pimenta, a través de su cuenta oficial de Instagram.

En su mensaje, Pimenta etiquetó al delantero mexicano y al club milanista, añadiendo la frase “Sarà perché tifiamo”. Esta expresión hace referencia a la popular canción “Sarà perché ti amo” de Ricchi e Poveri, que ha sido adoptada como el himno no oficial del AC Milan por sus aficionados en años recientes.

El Tip: El delantero César Huerta causó baja de la convocatoria de la Selección Mexicana para los partidos amistosos ante Japón y Corea, esto debido a una sobrecarga muscular.

La confirmación de su permanencia llega después de que circularan rumores sobre la posibilidad de que Gimenez fuera intercambiado a la Roma a cambio del delantero ucraniano Artem Dovbyk. Pimenta ya había mencionado la intención de Gimenez de quedarse en el Milan, pero la incertidumbre provocó un aluvión de especulaciones entre los medios y los aficionados. La resolución de esta situación ha sido recibida con alivio por parte de los seguidores del equipo rossonero, quienes confían en que el delantero mexicano pueda aportar más.

Gimenez, quien llegó al AC Milan en febrero del 2025, ha sido un jugador clave desde su llegada, destacándose en la liga holandesa con el Feyenoord, donde anotó 58 goles en 93 partidos.

5 goles tiene el Bebote con la Selección Mexicana

Sin embargo, en este inicio de temporada de la Serie A, el atacante aún no ha logrado marcar en las dos primeras jornadas, lo que ha generado cierta inquietud entre los aficionados y el cuerpo técnico. El equipo, dirigido por Massimiliano Allegri, ha comenzado con un total de tres puntos y necesita que su delantero estrella encuentre el camino del gol para escalar posiciones en la tabla.

En este momento, Santiago Gimenez se encuentra en Estados Unidos, donde se ha incorporado a la Selección Mexicana, que se prepara para enfrentar a Japón y Corea del Sur en amistosos durante la Fecha FIFA. Gimenez buscará un lugar en la titularidad del Tricolor.