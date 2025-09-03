Así se jugarán las semifinales del US Open 2025; ¿Se repetirá el Sinner vs Alcaraz?

Grandes encuentros hemos presenciado en la edición 2025 del US Open, pero ninguno como los dos que se avecinan en las semifinales del último Grand Slam del año, donde tendremos un choque de titanes entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic.

‘El Niño Maravilla’ llega como favorito a este encuentro por el tremendo nivel que ha mostrado a lo largo del torneo, donde no ha dejado ir ni un set; en todos sus partidos ha salido victorioso, ganando las tres mangas seguidas.

Del otro lado de la llave está su acérrimo rival del momento, Jannik Sinner. El tenista italiano se medirá ante la sorpresa del certamen, Félix Auger-Aliassime, quien logró vencer en un partido emocionante a Álex de Miñaur para verse las caras con ‘El Zorro’ en la antesala de la gran final.

TE RECOMENDAMOS: Tenis Jannik Sinner se impone en sets seguidos a Lorenzo Musetti para avanzar a semifinales del US Open

New York, New York get ready. pic.twitter.com/7dDFf6ni5P — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025

Así se jugarán las semifinales del US Open 2025

Nuevamente, los dos mejores tenistas del mundo se encuentran en la antesala de la gran final de un Grand Slam y podrían volver a verse las caras en el partido por el título para definir quién es el mejor tenista del mundo.

Primera semifinal: Novak Djokovic vs Carlos Alcaraz

Segunda semifinal: Jannik Sinner vs Félix Auger-Aliassime

Novak Djokovic peleará a muerte ante Carlos Alcaraz en busca de avanzar al partido por el título del US Open, donde podría levantar su trofeo 25 de Grand Slam y seguir aumentando su historia y hegemonía como tenista profesional.

Welcome back to the final four, Felix! 👋 pic.twitter.com/sWHK7SWt3k — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz podrían encontrarse por tercera vez en final de Grand Slam

Se ha convertido en costumbre ver a Jannik Sinner y Carlos Alcaraz en las finales de los Grand Slam esta temporada, pues el tenista italiano no ha faltado a un partido por el título de los anteriores tres majors; por su parte, el español solo se ha perdido la pelea por el trofeo del Australian Open.

En Roland Garros y Wimbledon, ‘El Zorro’ y ‘El Niño Maravilla’ fueron los dos tenistas que disputaron esos dos títulos, dejando una final para la historia en la cancha de la Philippe Chatrier, además siendo el segundo partido por el trofeo más largo, con una duración de cinco horas y 29 minutos.

Ahora, ambos se encuentran en la antesala de la gran final del US Open y todo apunta a que volveremos a ver a estas dos raquetas históricas en la final del último Grand Slam del año, donde Sinner podría empatar a Alcaraz en títulos o el español llegar a seis trofeos de majors.

DCO