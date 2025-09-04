¡AL MOMENTO! Así se jugará la gran final del US Open 2025 femenil

El US Open ya tiene a su primera invitada para la gran final del certamen, pues Aryna Sabalenka logró vencer a Jessica Pegula en la primera semifinal del día por parciales de 4-6, 6-3 y 6-4, para que la tenista bielorrusa sea la primera invitada a la final del último Grand Slam de la temporada.

Sabalenka vino de atrás para poder llevarse el partido, pues en el primer set perdió cuatro juegos a seis, dejando que la estadounidense tomara confianza para después mostrarle de que está hecha la raqueta número uno del ranking WTA.

Aryna Sabalenka acaba de lograr su tercera final de la temporada de Grand Slam, pues en el 2025 llegó al partido por el título del Australian Open y Roland Garros, lamentablemente en ambas cayó derrotada por Madison Keys y Coco Gauff, respectivamente.

BACK-TO-BACK-TO-BACK US OPEN SINGLES FINALS. pic.twitter.com/THfaKFA7Cm — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2025

Parece que la tercera oportunidad será la seguida, para que la número uno del mundo consiga su cuarto título de Grand Slam de su carrera profesional, pues tiene dos trofeos en Melbourne y uno en Nueva York.

Aryna Sabalenka necesitó 2 horas y 6 minutos para poder vencer a Jessica Pegula en la primera semifinal del US Open, además las estadísticas fueron para la bielorrusa, pues logró 8 aces y el 72 por ciento de puntos ganados con su primer saque.

Ahora comenzará su preparación para afrontar la gran final del US Open, aunque tiene que esperar un par de horas más para conocer a su rival, pues Naomi Osaka y Amanda Anisimova se están enfrentando en la cancha dura del Arthur Ashe Stadium por el segundo boleto para el partido por el título del cuarto Grand Slam de la temporada.

Fortune favors the brave ✊



Aryna Sabalenka saves three break points and holds for 4-2 in the third! pic.twitter.com/Eh4UZkAa2E — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2025

En los últimos nueve encuentros entre estás dos tenistas, la balanza se inclina de forma considerable para Sabalenka, pues la número uno del mundo tiene siete victorias sobre los dos encuentros ganados que ha conseguido Pegula frente a la mejor tenista del mundo.

El siguiente torneo donde podrían encontrarse Sabalenka y Pegula es en las WTA Finals, que este 2025 se llevarán a cabo en Riyadh.

DCO