Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Kansas City Chiefs vs Los Ángeles Chargers; Semana 1 de la NFL

La Semana 1 de la Temporada 2025 de la NFL continúa con un duelo clave entre Kansas City Chiefs y Los Ángeles Chargers, dos equipos que llegan en busca de llevarse su primera victoria del certamen en el primer encuentro internacional de la temporada.

Patrick Mahomes y compañía regresan a la actividad después de caer derrotados en el Super Bowl a manos de las Águilas de Filadelfia, mientras que los Cargadores de Los Ángeles iniciarán su camino para llegar a la postemporada.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos, además de que será el primer juego internacional desde Sao Paulo, Brasil.

THE LONGEST WAIT OF THE YEAR IS ALMOST OVER. pic.twitter.com/Jn0PaZcdT6 — Kansas City Chiefs (@Chiefs) September 5, 2025

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Kansas City Chiefs vs Los Ángeles Chargers

El partido entre Kansas City Chiefs y Los Ángeles Chargers se jugará este viernes, 5 de septiembre de 2025, en el Neo Química Arena, ubicado en Sao Paulo, Brasil. La patada de inicio será en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse EN VIVO y GRATIS a través de YouTube.

Fecha: viernes 5 de septiembre de 2025

Hora: 18:00

Estadio: Neo Química Arena

Transmisión: YouTube

Kansas City Chiefs, los favoritos para llegar al Super Bowl LX

Con el inicio de una nueva temporada de la NFL, varios equipos se perfilan para llegar al Super Bowl sin disputar la primera semana, y una de esas franquicias son los Jefes de Kansas City, pues en los últimos años han sido los favoritos de la afición.

Patrick Mahomes y compañía llevan varias campañas demostrando su poderío tanto a la ofensiva como a la defensiva, pero en el partido por el título de la temporada pasada fueron frenados por las Águilas de Filadelfia en el Super Bowl.

bolts on tour 🇧🇷 pic.twitter.com/ErER7Uwny7 — Los Angeles Chargers (@chargers) September 5, 2025

Kansas City y Los Ángeles se enfrentan en Brasil

La NFL confirmó varios juegos internacionales para esta temporada y el primero será en Sao Paulo, Brasil, donde se enfrentarán los Kansas City Chiefs y Los Ángeles Chargers en la cancha del Neo Química Arena, para iniciar su temporada 2025 en la National Football League.

Brasil se convertirá en una tremenda fiesta o un carnaval para recibir a los jugadores de los Jefes y los Cargadores, además los aficionados podrán disfrutar de un tremendo espectáculo de medio tiempo, porque Karol G saldrá a escena para ponerle sabor al partido internacional de la NFL.

Por fin regresó la actividad en los emparrillados y los aficionados están más que emocionados por ver a su equipo en acción y en busca de llegar a la postemporada.

DCO