El GP de Italia espera el regreso de Lewis Hamilton, ahora vestido con los colores de Ferrari

Hay un aire adicional de emoción entre los apasionados tifosi vestidos de rojo en el Gran Premio de Italia: Lewis Hamilton se prepara para debutar en Monza con un Ferrari de F1.

Será la carrera 19 de Hamilton en el circuito italiano, pero su primera vestido de rojo. El fin de semana comenzó de gran forma, pues el piloto británico fue el más rápido en la primera sesión de práctica del viernes.

Bright and bold for Italy. 🇮🇹 pic.twitter.com/zQaZ2bTYnt — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 3, 2025

El siete veces campeón del mundo ha subido al icónico podio de Monza en ocho ocasiones, cinco de ellas tras ganar el Gran Premio de Italia. Pero Hamilton, cuyo mejor resultado en su primer año con la Ferrari ha sido un cuarto lugar, no está pensando en cómo sería hacerlo vestido de rojo Ferrari.

“No lo he pensado, simplemente porque he estado en el podio muchas veces aquí, así que sé cómo es estar allí”, dijo Hamilton. “He visto cómo ha sido para otros pilotos de Ferrari, y cualquier cosa que intente imaginar estará lejos de lo que podría ser esa sensación”.

Además, Hamilton tendrá que cumplir una penalización de cinco posiciones en la parrilla en la carrera del domingo, después de un desastroso GP de los Países Bajos para Ferrari que vio tanto al piloto británico como a su compañero de equipo Charles Leclerc chocar en incidentes separados.

“Obviamente, todavía estoy en mi primer año con el equipo, y por lo tanto cada fin de semana es la primera vez que conduzco este coche en ese circuito”, dijo Hamilton. “Creo que el camino de Ferrari ha ido bastante bien en los últimos años. Obviamente, ganaron aquí el año pasado con una gran estrategia y una gran conducción de Charles.

What a charge through the field 😤🔥 pic.twitter.com/zOI4U2LTG0 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 27, 2025

“Estoy realmente ansioso por ver cómo funciona el coche aquí. Definitivamente estamos aprendiendo de fin de semana a fin de semana, muchas cosas positivas que sacar del último, así que creo que solo tenemos que seguir construyendo sobre eso”.

Hamilton hizo que el publico se pusiera de pie cuando saltó a la cima de la tabla de tiempos hacia el final de la primera sesión de práctica, siendo 0,169 segundos más rápido que Leclerc para un 1-2 de Ferrari que hace soñar a los tifosi con algo similar el domingo.

Ninguno de los otros pilotos estuvo a menos de medio segundo de Hamilton. Lando Norris fue casi un segundo más lento, en sexto lugar, y el líder del campeonato, Oscar Piastri, se perdió la sesión, con el novato Alex Dunne tomando su lugar en McLaren.

