El nuevo DT que suena en el Fenerbahce para dirigir a Edson Álvarez, es una leyenda mundial

El mediocampista mexicano Edson Álvarez tendría un nuevo entrenador, luego de la salida del estratega portugués José Mourinho, quien dejó al Fenerbahce, club que busca desesperadamente a su nuevo estratega y sería nada menos que una leyenda mundial.

El futuro del Machín en Turquía tendría un giro inesperado, ya que de acuerdo con reportes de medios internacionales, el Fenerbahce tiene en la mira al entrenador de talla mundial como lo es Zinedine Zidane, leyenda francesa que estaría cerca de tomar las riendas del club turco.

El equipo de Estambul quiere mejorar su proyecto deportivo con un entrenador de prestigio internacional y la oportunidad de Edson Álvarez trabajando codo a codo con un timonel del calibre de Zidane sería inmejorable.

Aunque los reportes aún no han sido confirmados oficialmente por el club, la noticia ha tomado fuerza en medios deportivos de Turquía y se ha replicado en distintos portales internacionales.

La posibilidad de que Álvarez sea dirigido por un exfutbolista campeón del mundo convertiría al Fenerbahce en uno de los grandes focos de atención en el futbol del Viejo Continente.

Edson Álvarez jugará Europa League

El Fenerbahce fue eliminado a manos del Benfica en la fase previa a la ronda de grupos de la Champions League, pero no significa el final de la temporada en torneos continentales para Edson Álvarez.

El equipo turco y el mexicano jugarán la Europa League, el segundo certamen de mayor importancia a nivel de clubes en el viejo continente.

El Fenerbahce, tercer club europeo en la carrera de Edson Álvarez, intentará demostrar una mejor cara en la Europa League, cuya fase de grupos comienza el próximo 18 de septiembre.

aar