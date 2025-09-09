México vuelve a chocar ante Corea del Sur tras cinco años

México tiene un partido más en la Fecha FIFA de septiembre. En esta ocasión le tocará enfrentar a Corea del Sur. Será un duelo amistoso en donde el cuadro de Javier Aguirre buscará la victoria a como dé lugar. El Tricolor ante Corea ha chocado 14 veces, por ocho triunfos, dos empates y tres derrotas. La última ocasión en la que chocaron fue en el 2020, en un duelo amistoso en Estados Unidos.

El fin de semana no pudieron vencer a Japón y se tuvieron que conformar con el empate a cero goles y dejando muchas dudas sobre su desempeño.

El Dato: Panamá no pudo pasar del empate en casa frente a Guatemala y se rezagó temprano en la tabla al disputarse la segunda fecha.

En el duelo ante los nipones, México no tuvo una buena noche. El empate y el mal desempeño no solamente fue lo único que causó preocupación al cuadro tricolor. Edson Álvarez se lesionó desde el primer tiempo y César Montes se ganó la roja en la segunda mitad del partido.

“Lo de Edson (Álvarez), los doctores le hicieron estudios. Todavía no tengo los resultados, ellos sabrán cuándo hacerlo público sobre la magnitud de la lesión. Edson está descartado, eso es algo concreto. Lo de la rotación, se me antoja. Voy a esperar para darle la alineación a ellos, evidentemente no es suficiente ver a los nuevos comer o entrenar, entonces vamos a ver a quiénes ponemos”, dijo Aguirre en la conferencia de prensa previa al duelo de esta noche.

El Tricolor se mide en el Geodis Park de Nashville, Tennessee, a Corea. El encuentro arranca en punto de las 19:00 horas del centro de México. La primera vez que México se midió a Corea del Sur fue en los Juegos Olímpicos de Londres 1948, con victoria para los asiáticos por marcador de 5-3. La particularidad de este torneo es que todavía se jugaba con selecciones mayores.

4 veces ha perdido México ante Corea del Sur

Entre los duelos más importantes se encuentran los choques en Mundiales y Copa Confederaciones. La Selección Mexicana ganó 3-1 y 2-1 en el Mundial 1998 y 2018, respectivamente. Mientras que en los surcoreanos ganaron 2-1 en la Confederaciones.

También en la conferencia de prensa, Javier Aguirre habló sobre la convocatoria de Hirving Lozano y los minutos que tendrá contra Corea del Sur. El Vasco resaltó que uno de sus objetivos es ver a la mayor cantidad de jugadores.

“Es un jugador (Hirving Lozano) que ha hecho una muy buena carrera en general, en México, en la Selección, en Europa y ahora en San Diego está retomando un nivel que tuvo alguna vez. Es un jugador explosivo y que tiene gol. Es atrevido y hay que aprovecharlo. Tengo muchas ganas de recuperar al Chuky Lozano que nos dio alegrías, fue campeón en la Serie A y Holanda. Estoy contento, hasta el momento, con su accionar tanto dentro como fuera del terreno de juego. Ojalá tenga la oportunidad de darle más minutos”, destacó el timonel.

El duelo de este martes en Estados Unidos será el décimo juego amistoso entre México y Cora del Sur, que se vieron las caras por últimas vez en 2020, en noviembre, en Austria, en donde el Tricolor ganó 3-2 con goles de Raúl Jiménez, Carlos Antuno y Carlos Salcedo.

Con el partido entre la Selección Mexicana y su similar de Corea del Sur cerca, no faltan los pronósticos y aunque hay muchos expertos dando predicciones, la Inteligencia Artificial ya dio su veredicto sobre el resultado.

De acuerdo con la Inteligencia Artificial, el duelo entre México y Corea del Sur terminará en un empate 1-1, que sería el segundo duelo igualado del Tricolor de Javier Aguirre en la Fecha FIFA de septiembre, tras terminar 0-0 ante Japón.