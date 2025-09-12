Conoce el lado más personal de Camila Osorio que nadie sabía de ella; “Es amorosa, berraquera y humilde”

María Camila Osorio Serrano, tenista de 23 años, es una persona “amorosa, berraquera, humilde, guerrera y valiente”, como la describen sus padres Juan Carlos Osorio y Adriana Serrano.

La nacida en Cúcuta, Colombia, creció con una familia muy deportista, pues su padre fue futbolista profesional y su madre jugó basquetbol, pero a los 11 años sorprendió a sus padres al anunciarles que quería dedicarse al tenis y nunca imaginaron que llegaría a estar en una cancha como la del Estadio AKRON.

Osorio es una de las raquetas favoritas de la afición mexicana; cuando entra a la pista es una guerrera enérgica y entregada por cada punto que disputa ante su rival, pero cuando sale de la cancha, vuelve a ser la niña de don Juan Carlos y Adriana, que es fanática de las pijamadas en casa.

“Ella es muy casera, muy familiar, le gusta que nos reunamos en la casa a hacer pijamadas. Cuando está en la casa, todo son sus perritos, su Bruno. Le gusta mucho estar en su habitación y leer, es muy tranquila. Si tenemos la posibilidad, vamos a la iglesia”, expresó su mamá.

Camila Osorio sigue teniendo alma de niña, pues su habitación está llena de peluches, lo que más le gusta a ella, además de muchos sets de Legos, y dedica bastante tiempo a armarlos. “Le gustan las películas infantiles, es una niña todavía”, compartió con ternura su madre; además, uno de sus personajes de anime favoritos es Luffy, de One Piece.

Los padres de Camila Osorio estuvieron con ella durante su gira por Europa y esperaban estar en estas fechas en Barranquilla para disfrutar del partido de la selección de Colombia ante Venezuela, pero los planes de su hija eran distintos.

“La habíamos acompañado a la gira de Europa, estuvimos de abril a julio con ella y entonces ya estábamos en casa y Camila nos dijo que quería que la acompañáramos a Guadalajara y por eso estamos acá. Teníamos planes de viajar a Barranquilla al partido de futbol de la selección y cambiamos planes”, compartió el señor Juan Carlos.

Los padres de Camila Osorio la acompañan en cada victoria, pero lamentablemente en este Guadalajara Open AKRON cayó derrotada en octavos de final y sus padres explicaron como manejan estos momentos con ella.

“Yo le digo que todo en la vida son procesos, que se pierden batallas, pero no la guerra... que cada derrota le enseña a uno a ser más fuerte. No puede quedarse pensando en eso, sino mirar al futuro y al otro día tiene que pararse con mayor disposición”, comenta el señor Osorio.

Además, compartió una anécdota que marcó la carrera de Camila cuando era una niña. “Tenía como 8, 9 años y cuando veníamos en el carro me dijo que había perdido por una pelota que botó, entonces le dije ‘¿ah, sí?’, tomé un termo, paré el auto y le dije, ‘bota el agua’. Ella lo hizo y luego le dije, ‘ahora recógela’; me dijo que estaba loco, que no se podía. Le dije, ‘lo mismo pasó en el partido, dijiste que botaste la pelota y te quedaste pensando en eso, si ya la botaste no puedes hacer nada ¿por qué te quedas pensando en eso? La que importa es la que viene’”.

Tanto el señor Juan Carlos como la señora Adriana valoran todo el cariño que la afición en México le da a su hija; aparte, su madre remarcó que “su papá siempre le dice: ‘Tú puedes dejar de ser tenista, pero persona y hermosa, jamás’. Tienes que ser auténtica, y a veces en el circuito es complicado, porque no todas las jugadoras son así de espontáneas. Pero le decimos: ‘No puedes cambiar tu esencia, tú eres alegre y cariñosa con las personas’”.

Para concluir, su padre dijo que “uno le entrega una hija al tenis; que el tenis le devuelva una buena persona es lo más importante; cuando alguien me dice ‘su hija es un amor’, me siento más feliz que me diga que es una tenista”.

DCO