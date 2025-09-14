Con doblete de Erling Haaland el Manchester City golea al Manchester United, que se hunde en la Premier

Erling Haaland en el duelo entre el Manchester City y el Manchester United

El Derby de Manchester se pintó de azul. El City goleó 3-0 al United en la cancha del Etihad Stadium con doblete de Erling Haaland y una diana más de Phil Foden, para hundir todavía más al conjunto de los Diablos Rojos.

Si bien ninguno de los dos equipos atraviesa un presente favorable, las cosas son peor para el Manchester United, ya que tiene dos derrotas, por tan solo una victoria y un empate, que los deja con cuatro puntos en la presente campaña de la liga inglesa.

Por su parte, el Manchester City sumó su segunda victoria, por dos derrotas, en el torneo para alcanzar las seis unidades y ponerse por el momento en el octavo lugar de la Premier, algo inusual para un equipo comandado por Pep Guardiola.

Before the goal, Haaland blocked 4 consecutive Manchester United crosses as if he were a defender 🤯 pic.twitter.com/dwriKTEbOA https://t.co/9iHa66QGK5 — 𝐂𝐑𝐈𝐒 (@CR_74_) September 14, 2025

Acostumbrado a pelear por el título de la Liga Inglesa, el cuadro Ciudadano empezó la campaña con un nivel bajo, pero la victoria en el clásico podría ser el punto de inflexión para tener mejores resultados.

Donnarumma debuta con el Manchester City

Gianluigi Donnarumma debutó como portero del Manchester City en el derby ante el Manchester United y su adaptación a la Premier League no fue complicada, además que el triunfo y la portería en cero ayudará a la confianza del italiano.

Poco exigido, pero certero al momento de sus intervenciones, Donnarumma llegó a la Premier League en una transferencia procedente del Paris Saint-Germain de Francia, con el que ganó la Champions League la temporada pasada siendo factor.

Haaland scores the second goal pic.twitter.com/9ZkqVssLn6 — 𝐂𝐑𝐈𝐒 (@CR_74_) September 14, 2025

Al 81 llegó un tiro de Bryan Mbeumo, fuera del área, que hizo al arquero Donnarumma aventarse, pero el disparo se fue por un costado. El arquero italiano tuvo una tarde tranquila, contrario al portero rival.

Liverpool mantiene inicio perfecto

Liverpool lo hizo de nuevo en el último momento y volvió a la cima de la Premier. El campeón defensor aseguró una victoria 1-0 contra el Burnley y preservó su inicio de temporada perfecto gracias a un penal de Mohamed Salah en el tiempo de descuento. Después de victorias tardías contra Bournemouth y Newcastle en lo que va de temporada, Liverpool protagonizó otro final dramático en Turf Moor.

El equipo de Arne Slot parecía destinado a perder puntos por primera vez esta temporada, pero recibió una oportunidad cuando Hannibal Mejbri tocó el balón con la mano en el área y el árbitro Michael Oliver señaló el penal. Salah hizo lo propio con un potente disparo que superó al portero del Burnley, Martin Dubravka, antes de correr para celebrar.

Thank you for your brilliant support on the road! 🛣️👏 pic.twitter.com/S3qkTbQ01q — Liverpool FC (@LFC) September 14, 2025

El gol de Salah llegó en el quinto minuto del tiempo de descuento y le ayudó a tomar posesión en solitario del cuarto lugar en la lista de máximos goleadores de todos los tiempos de la Liga Premier. El egipcio ahora tiene 188 goles, detrás de Alan Shearer (260), Harry Kane (213) y Wayne Rooney (208).

La alegría tardía para Liverpool infligió más dolor de último minuto en el Burnley. El equipo recién ascendido perdió 3-2 contra el Manchester United en su último partido, también por un penal en tiempo de descuento.

