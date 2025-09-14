Sonia Tanus se proclama campeona del torneo Future Stars 2025

Sonia Tanus, joven tenista mexicana, se proclamó vencedora del torneo Future Stars, que se realizó en el marco de las actividades del Guadalajara Open AKRON 2025, al imponerse por doble 6-4 a Nicole Castillo.

La Cancha Dos del Centro Panamericano de Tenis fue el escenario donde las pequeñas definieron a la campeona del torneo en el que participaron seis deportistas, todas de 12 años y menores, ubicadas entre las mejores de México, las tres mejores de la República Mexicana y las tres mejores de Jalisco.

El partido fue muy igualado desde el inicio. Un tanto nerviosas por estar en la final, ambas demostraron su calidad y sus ganas por ser, dentro de unos años, quienes den la cara por México en este deporte.

Sonia y Nicole se abrazan después del partido. ı Foto: Cortesía GDL Open

Sonia concretó tres rompimientos de servicio en el primer set, por dos de su rival, lo que fue suficiente para que Tanus tomara ventaja en el partido. Sonia Tanus y Nicole Castillo tuvieron un segundo set igual de disputado, con fallas que eran capitalizadas por su oponente y ambas demostrando sus ganas de recomponer el camino para seguir adelante.

Nuevamente, Tanus logró tres rompimientos de servicio, por dos de Castillo, y ahí se definió el partido y el título para Sonia, quien se mostró feliz con el resultado.

“Estoy muy feliz porque había torneos donde ella era muy superior. Yo entré muy nerviosa a la cancha, no esperaba, la verdad, este resultado, sinceramente”, dijo Sonia Tanus, quien quiere ser tenista profesional y admira a la raqueta polaca Iga Swiatek.

Nicole Castillo en una acción del partido ante Sonia Tanus. ı Foto: Cortesía GDL Open

Nicole Castillo, por su parte, reconoció el triunfo de su rival, consciente de que no tuvo un buen partido este domingo, pero satisfecha con la experiencia vivida en el marco del Guadalajara Open AKRON.

“Hoy, la verdad, no jugué bien; ella jugó muy bien, entonces eso es de reconocer. Y estoy contenta con esta oportunidad, está muy padre porque me he dado cuenta de que puedo jugar en las canchas donde entrenan las profesionales y estar conviviendo con ellas es una experiencia muy padre”, comentó la joven promesa.

Tras enfrentarse por sexta vez en el año, en lo único que coincidieron las dos fue en su contendiente al título del Guadalajara Open AKRON, pues ambas jóvenes raquetas tenían como su favorita a la estadounidense Iva Jovic, quien terminó llevándose la final sobre Emiliana Arango.

DCO