Barcelona vence a Newcastle con doblete de Marcus Rashford en su debut en la Champions League

Marcus Rashford celebra uno de sus goles en la victoria del Barcelona sobre el Newcastle en la Champions League.

El inglés Marcus Rashford convirtió los dos goles con los que el Barcelona se impuso 2-1 al Newcastle en su debut en la Champions League, en el duelo que se llevó a cabo en St. James Park en el cierre de la primera jornada de la fase de liga del torneo continental.

Marcus Rashford hizo sus dos anotaciones en el segundo tiempo del encuentro celebrado en Inglaterra, la primera de ellas al minuto 58 con un remate de cabeza tras un servicio de Jules Koundé.

¡RASHFOOOOOOOOORD!



Marcus apareció en el área para poner el primero con un gran cabezazo. @MajolaB@NUFC 0-1 @FCBarcelona pic.twitter.com/8USuTIpj2n — TNT Sports México (@tntsportsmex) September 18, 2025

¡QUÉ GOLAZO DE RASHFORD!



Derechazo espectacular de Marcus para ponerla en el ángulo y silenciar St. James’ Park. @MajolaB@NUFC 0-2 @FCBarcelona pic.twitter.com/A8LHPYRNJi — TNT Sports México (@tntsportsmex) September 18, 2025

El segundo gol del delantero del Barcelona fue un portento de anotación al minuto 67, cuando prendió el esférico con un zapatazo de derecha fuera del área para colocar el balón en el ángulo de la cabaña defendida por Nick Pope.

Anthony Gordon marcó el tanto de la honra del Newcastle al último minuto del juego con un disparo raso de zurda en el centro del área.

¿Cuándo es el próximo juego del Barcelona en la Champions League?

El Barcelona disputará su segundo partido en la fase de liga de la Champions League el próximo 1 de octubre, cuando mida fuerzas ante el PSG, actual monarca de la competencia.

El atractivo duelo entre el equipo culé y la escuadra francesa se llevará a cabo en España.

EVG