Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Chicago Bears vs Dallas Cowboys; Semana 3 de la NFL

La Semana 3 de la National Football League (NFL) continúa con un duelo clave entre Chicago Bears y Dallas Cowboys, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, pues la franquicia local quiere ganar por primera vez en la temporada.

El equipo de Chicago ha tenido un inicio bastante complicado en la nueva campaña, pues después de las primeras dos semanas no conocen lo que es ganar en los emparrillados; por su parte, los Cowboys tienen una derrota y una victoria en dos juegos divisionales, ante los Eagles y Giants, respectivamente.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Chicago Bears vs Dallas Cowboys

El partido entre Chicago Bears y Dallas Cowboys se jugará este domingo, 21 de septiembre de 2025, en el Soldier Field, ubicado en Chicago, Illinois. La patada de salida será en punto 14:25 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de la señal de Canal 5.

Fecha: domingo 21 de septiembre

Hora: 14:25

Estadio: Soldier Field

Transmisión: Canal 5

Battle with the 'Boys 🏈

Es la oportunidad de Chicago Bears para terminar con la paternidad de los Cowboys

El equipo dirigido por Ben Johnson viene de tener dos descalabros consecutivos ante Minnesota Vikings y Detroit Lions, mientras que los de Brian Schottenheime intentarán hilar su segunda victoria después de vencer a los Giants la semana pasada en un encuentro que se fue al tiempo extra.

Este partido también representa una gran oportunidad para los Chicago Bears para terminar con la paternidad que Dallas tiene sobre ellos, pues en los últimos 27 enfrentamientos los Cowboys han ganado 17, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

La nueva temporada de la NFL ha estado lleno de sorpresas y emociones, y esta Semana 3 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de algunos equipos en sus respectiva división, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

