Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Baltimore Ravens vs Detroit Lions | Semana 3 de la NFL

Lamar Jackson en un juego de los Baltimore Ravens en la NFL

La temporada 2025 de la NFL continúa este lunes con el esperado duelo entre los Baltimore Ravens y los Detroit Lions, correspondiente a la Semana 3. El encuentro se disputará este 22 de septiembre en el M&T Bank Stadium Stadium de Baltimore, Maryland, en un choque que promete grandes emociones.

El año pasado los Ravens “nos patearon el trasero”, comentó el entrenador en jefe de los Lions al recordar la derrota de 38-6 en la Semana 7 de 2023 y aunque ese juego pasó hace dos años, los equipos no lo olvidan y Detroit buscará la revancha.

¿Dónde ver el Baltimore Ravens vs Detroit Lions?

El juego de la Semana 3 de la NFL entre los Baltimore Ravens y los Detroit Lions inicia este lunes 22 de septiembre a las 18:15 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de ESPN y Disney Plus.

Horario del partido: 18:15 horas

Transmisión: ESPN y Disney Plus

Así llegan Ravens y Lions al juego de la NFL

Ambos equipos tienen récord de 1-1 en lo que va de la temporada, un inicio irregular para ambos, que son contendientes para ganar la división de su conferencia.

Los Ravens iniciaron la campaña con una terrible derrota de 41-40, que aunque el marcador indica que fue un juego cerrado, la realidad es que los Bills tuvieron una remontada histórica en el último cuarto de la mano de Josh Allen.

El mariscal de campo de Buffalo llevó a su equipo a superar una desventaja de 15 puntos en los últimos cuatro minutos. El pateador Matt Prater selló la derrota de Ravens con un gol de campo de 32 yardas. Después, los Ravens vencieron 41-17 a los Cleveland Browns.

Por su parte, los Detroit Lions empezaron la campaña con una derrota ante los Green Bay Packers, pero después sumaron su primera victoria ante Chicago el juego pasado. El comienzo irregular no deja contento a los Lions, pues el ala cerrada Sam LaPorta comentó que no deben entrar en pánico.

“Tenemos que empezar más rápido. No quiero decir que entramos en pánico demasiado pronto”, dijo LaPorta. “Definitivamente estábamos un poco frenéticos, pero sabemos que somos un gran equipo. También éramos un buen equipo en aquel entonces, y una desventaja de 21 puntos no es el fin del mundo”.

