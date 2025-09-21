Del Toro queda quinto en el Mundial

El ciclista mexicano Isaac del Toro sigue escribiendo historia en el deporte, pues se quedó cerca del podio en el Mundial de Ciclismo 2025 luego de terminar en el quinto lugar de la competencia con un tiempo de 52:26.89, logrando la mejor participación de un azteca en esta prueba, que antes había sido de Jesús Zárate en 1995 con un ligar 24.

Aunque la competencia de contrarreloj no es su especialidad, ni su prueba más dura, el mexicano de 21 años compitió codo a codo con los mejores del mundo, confirmando que tiene una gran desempeño en la temporada y que está en la élite.

Gran actuación de Isaac del Toro en la Contrarreloj del Mundial de Ciclismo de Ruta.



Sin ser su especialidad, terminó 5º y -quizá lo más interesante- a solo tres segundos de Tadej Pogaçar, el gran favorito y campeón de defensor en la prueba de Ruta, el domingo que viene. pic.twitter.com/z5g1S59NLc — Luis Herrera (@luisrha) September 21, 2025

Isaac del Toro queda muy cerca del podio

El campeonato quedó en poder el belga y medallista olímpico Remco Evenepoel, quien es uno de los mejores en la contrarreloj. El podio lo completaron el australiano Jay Vine y el belga Ilan van Wilder.

La gran actuación de Isaac del Toro en el contrarreloj del Mundial de Ciclismo hace más interesante pues quedó a tres segundos de Tadej Pogaçar, quien es el gran favorito y campeón defensor en la prueba de Ruta de este domingo.

El nacido en Ensenada tuvo un inicio espectacular, con un primer intermedio de 14:49.76, bajando más de nueve segundos el tiempo que tenía el noruego Andreas Leknessund, pero en ascenso perdió segundo valiosos con respecto al tercer lugar de la competencia.

Quinto lugar mundial para Isaac del Toro🇲🇽



En su primer mundial de ciclismo como senior, Isaac logró una extraordinaria posición en la contrarreloj varonil.



Realizó un tiempo de 52:26.89.



El podio fue para:



Remco Evenepoel🇧🇪 - 49:46.03

Jay Vine🇦🇺 - 51:00.83

Ilan van Wilder🇧🇪… pic.twitter.com/peyGm6a9k9 — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) September 21, 2025

Isaac del Toro sigue en gran nivel

En la parte de los adoquines, el Torito demostró toda su potencia y se recuperó en un cierre bastante fuerte, terminando a 4.79 segundos del podio, casi nada en una prueba de este estilo. Su fuerza lo hizo ubicarse en el quinto lugar del contrarreloj élite del campeonato mundial.

Los éxitos para el mexicano no dejan de llegar, pues tan solo la semana pasada fue primer lugar en el prestigioso Gran Premio Industria & Artigianato en Italia, en donde ningún latinoamericano había triunfado antes.

En una de las citas clásicas dentro del calendario de ciclismo italiano, el nacido en Ensenada, Baja California, terminó por imponerse con un sprint final lleno de emoción. El mexicano superó a los italianos Christian Scaroni y Davide Piganzoli, siendo así el primer latino en ganar la carrera que data desde 1967.

