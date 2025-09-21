La hermosa historia del nuevo amuleto de Carlos Sainz; es un unicornio que se lo dio alguien muy especial

Durante todo el fin de semana en el Gran Premio de Azerbaiyán, Carlos Sainz realizó una estupenda actuación en el Circuito callejero de Bakú, pues terminó subiéndose al podio por primera vez con Williams y parece que esta buena suerte es gracias a su nuevo amuleto, que tiene una hermosa historia detrás de este objeto.

Días antes de estar en Azerbaiyán, una pequeña aficionada de Carlos Sainz se hizo viral en redes sociales, al pedirle al piloto español que pegara una estampa de un unicornio en su casco por lo que resta de la temporada.

El oriundo de Madrid, España, le hizo caso a su pequeña fanática y puso la pegatina de “Sparkles or Sprinkles”, nombre del unicornio, en la parte trasera de su casco; al final el resultado fue positivo para el español, pues terminó subiéndose al podio por primera vez con Williams, junto a Max Verstappen y George Russell.

A promise kept. 🥹



Whether it’s name is Sparkles or Sprinkles, we’re here for the unicorn on Carlos Sainz’s helmet this weekend. pic.twitter.com/cVThbfhS7R — Motorsport (@Motorsport) September 19, 2025

Max Verstappen y George Russell reaccionan al nuevo amuleto de Carlos Sainz

Como es una costumbre, los tres pilotos que se suben al podio en cada carrera de la Fórmula 1 tienen que pasar a la sala donde tienen agua y unas sillas para relajarse después de la competencia; fue ahí donde Max Verstappen y George Russell reaccionaron al amuleto de Carlos Sainz.

El primero en darse cuenta fue el piloto neerlandés, quien le preguntó al español si tenía una nueva mascota en su casco. El volante de Williams le comentó que era un unicornio y una pequeña fan le había comentado que se lo pusiera.

Como fue el primer podio de Carlos Sainz en la temporada y el primero con la escudería Williams, Verstappen no dudó en decirle que era necesario que dejara ahí la estampa de “Sparkles or Sprinkles”, porque claramente le dio suerte en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Max: ¿tienes una nueva mascota en la parte de atrás del casco?

Carlos: Es un unicornio, una pequeña fan me dijo que lo pusiera

Max: Tienes que dejarlo ahí!



JAJAJAAJ WEY 🫶🏻🫶🏻



pic.twitter.com/nJvjSVMbbu — 𝒌𝒆𝒊 (@checocrispis) September 21, 2025

Carlos Sainz quiere seguir la buena racha en Singapur

Carlos Sainz realizó una estupenda actuación en Azerbaiyán y volvió a subirse a un podio en la Fórmula 1 después de nueve meses de espera, pero el español no quiere que solo sea una vez y buscará repetir esta dosis en la siguiente parada.

La carrera que sigue en la temporada será en Singapur; los 20 pilotos estarán en el Circuito Urbano Marina Bay el fin de semana del viernes 3 al domingo 5 de octubre.

El final de la campaña en la categoría reina del automovilismo está cerca; solo quedan siete paradas en el serial para conocer al nuevo campeón de la Fórmula 1.

