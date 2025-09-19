Carlos Sainz comete un error que rompería toda relación con Williams; se equivocó y todo cambió

Empezó el fin de semana del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 y en las primeras sesiones se vivió un momento insólito, protagonizado por el piloto español de Williams, Carlos Sainz, quien se metió a pits, pero se equivocó de lugar y se puso en la zona correspondiente a Alpine.

Carlos Sainz se perdió en el pitlane, pues cuando estaba buscando el sitio de su escudería de F1, erró y estacionó el monoplaza en el garage de Alpine, lo que dejó a los mecánicos sorprendidos, pues el ibérico no se percataba que estaba en el lugar equivocado.

Los que sí se dieron cuenta de la confusión fueron los del equipo de Williams, que por la radio le dijeron:“Para en los boxes… ok, tú estás en el box de Alpine. Enciende el motor y sigue conduciendo”.

CARLOS SAINZ SE METIO EN EL BOX DE ALPINE !!! 🤭🤭



ESTA PELI YA LA VÍ !!!#Alpine #Sainz #AzerbaijanGP 🇦🇿pic.twitter.com/3lBnRSs1GE — ColapintoF1AR (@colapintof1ar) September 19, 2025

Los mecánicos de Alpine también le estaban indicando a Carlos Sainz que estaba en el lugar equivocado. Sainz prendió el motor de su carro y avanzó hasta el garage adecuado.

En las primeras dos prácticas Carlos Sainz tuvo una actuación regular para el nivel del piloto de Williams. El español terminó entre los 10 primeros lugares de la PL1 y en la PL2 bajó un poco su nivel.

Carlos Sainz y su paso en la F1

Carlos Sainz es un piloto español de Fórmula 1, nacido en Madrid en 1994. Compite actualmente para Ferrari, tras haber pasado por Toro Rosso, Renault y McLaren. Es hijo del mítico rallysta Carlos Sainz “El Matador” y se ha consolidado como uno de los pilotos más consistentes y talentosos de la parrilla.

Hasta la fecha, el piloto español acumula más de 220 Grandes Premios disputados, con un palmarés que incluye 4 victorias, 27 podios y 6 poles position. Además, ha marcado 4 vueltas rápidas y suma ya cerca de 1.300 puntos en la categoría reina.

Con estos números, Carlos Sainz se ha ganado un lugar entre los pilotos más consistentes de los últimos años, capaz de pelear de tú a tú con los mejores del campeonato y soñar con agrandar su historial en la máxima categoría del automovilismo.

