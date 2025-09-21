¿Penta Zero Miedo lucha hoy 22 de septiembre en la WWE? ¿A quién enfrenta?; cartelera completa

Penta Zero Miedo es uno de los estetas favoritos de la afición de la lucha libre en México y en parte del mundo. En el tiempo que lleva dentro de la empresa más conocida del deporte, la WWE, se ha ganado el respeto del resto de los luchadores y los fans lo quieren ver cada vez más en el cuadrilátero.

Penta está recibiendo mucho apoyo de la gente, que lo quiere ver cada semana y ante mejores rivales, por lo que te compartimos si estará dentro de la cartelera para WWE Raw de este lunes 22 de septiembre, que se podrá ver en vivo por la señal de Netflix.

El Zero Miedo llegó a dominar Estados Unidos. Debutó en WWE en la marca Raw y lo hizo con victoria sobre Chad Gable, en una noche que quedará para el recuerdo. El gladiador mexicano tuvo que batallar bastante para poder cumplir su sueño y fue considerado para el Royal Rumble 2025 a pesar de tener poco tiempo dentro de la empresa.

¿Estará Penta en WWE Raw este lunes 22 de septiembre?

Por el momento no se ha confirmado la presencia de Penta Zero Miedo en WWE Raw de este lunes 22 de septiembre. La función se realiza en el Ford Center de Evansville, Indiana, y arranca en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Netflix. La cartelera se revelará a medida que se acerque la función.

Penta Zero Miedo y su impacto en WWE

La llegada de Penta Zero Miedo a la WWE ha generado un fuerte impacto entre los aficionados, especialmente en México y América Latina, donde es considerado una de las máximas figuras de la lucha libre moderna. Su debut en Raw en enero de 2025 fue recibido con una gran ovación, reflejo de la expectativa que su incorporación había despertado desde que se confirmó su fichaje.

Desde su primera aparición, Penta acumuló varias victorias que lo posicionaron rápidamente como un luchador a seguir dentro de la empresa. Su estilo, carisma y la fuerza de su lema “Zero Miedo” conectaron de inmediato con el público, lo que permitió que la WWE lo presentara como un contendiente serio. Incluso su primera derrota llegó en una triple amenaza, en la que no fue vencido directamente, lo que permitió mantener intacta su credibilidad como competidor de élite.

Actualmente, el mexicano ya se perfila como posible retador a títulos importantes, como el Campeonato Intercontinental, y tuvo rivalidades importantes con Ludwig Kaiser y más estrellas, que le da visibilidad en la programación semanal.

En poco tiempo, Penta ha demostrado que su impacto va más allá del ring. Conecta con los fans, representa al legado de la lucha libre mexicana y aporta frescura a las historias de la empresa. El reto, ahora, será mantener ese impulso y consolidarse como una de las estrellas principales de la WWE.

