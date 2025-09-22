Barcelona se pone a dos puntos del Madrid en la tabla general

Ferran Torres celebra su gol de la victoria con el Barcelona, ayer.

Dani Olmo anotó y luego asistió a Ferran Torres para uno de sus goles con un elegante toque de tacón y el Barcelona goleó 3-0 al Getafe en LaLiga de España.

La victoria acercó al campeón defensor Barcelona a dos puntos del líder Real Madrid, que derrotó el sábado 2-0 al Espanyol de Barcelona.

Fue el segundo partido consecutivo para el Barcelona en su centro de entrenamiento, ya que el recién renovado Estadio Camp Nou carece de los permisos.

El ingenioso toque de Olmo dentro del área permitió a Torres anotar a los 15 minutos y la asistencia de Raphinha a Torres al 34’ permitió al club catalán aumentar su ventaja en la primera mitad.

Dani Olmo luego cerró el marcador con un disparo cerca del punto de penal al 62 tras una asistencia del suplente Marcus Rashford.

“Como equipo, tenemos que centrarnos en nosotros. Creo que hemos controlado nuestro partido. No siempre es fácil hacer tres goles y nosotros lo hemos conseguido”, dijo Hansi Flick, entrenador del Barcelona.

“Sabíamos que iba a ser un partido difícil, no proponen nada, hacen muchas faltas... Lo importante los tres puntos”, comentó Ferrán Torres.

El partido se jugó en el Estadi Johan Cruyff, que normalmente alberga al equipo femenil del Barcelona y a los equipos de reserva y juveniles masculinos. El club ya había jugado allí en su debut en casa, una goleada 6-0 sobre el Valencia.

El Getafe, que había ganado tres de sus primeros cuatro partidos, cayó al octavo lugar en la tabla general de España.

Las dificultades de Atlético de Madrid al inicio de la temporada continuaron con un empate el domingo 1-1 en Mallorca en LaLiga de España, lo que le dio al club su peor inicio de liga bajo el mando del entrenador Diego Simeone después de cinco partidos.

El argentino Julián Álvarez falló un penal en la primera mitad y el Atlético concedió un empate tardío al no lograr ganar por cuarta vez en cinco partidos de liga.

La única victoria del Atlético hasta ahora fue el 2-0 contra el Villarreal el fin de semana pasado. Tiene seis unidades, su total de puntos más bajo después de cinco partidos desde la temporada 2009-10 (tres puntos), justo antes de que Simeone asumiera como entrenador.

“Estamos tratando de construir un nuevo equipo”, dijo Simeone. “Llegaron varios jugadores y sabíamos que algo así podría suceder. Sabíamos que tendríamos que pasar por este proceso.”

El Atlético también había empatado 1-1 tanto contra el Elche como en Alavés después de comenzar con una derrota 2-1 ante el Espanyol. Venía de perder el miércoles 3-2 ante Liverpool en su debut en la Champions League.

Álvarez tuvo su penalti en el minuto 14 detenido por el portero del Mallorca Leo Román, y el delantero Alexander Sorloth fue expulsado por una falta dura en el minuto 72 tras revisión de video.

Sorloth había reemplazado a Álvarez unos 10 minutos antes de ser expulsado y no ocultó su frustración.